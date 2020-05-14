Коммуникационная площадка "ШАГ" пройдет 21 мая онлайн

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коммуникационная площадка "Школы активного гражданина" пройдет 21 мая онлайн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи.

"Первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк во время единого дня информирования учащихся 9-11 классов примет участие в проекте Министерства образования "Школа активного гражданина". В часовом стриме он расскажет старшеклассникам о реализации государственной молодежной политики, молодежном движении на современном этапе, а также ответит на вопросы ребят из разных регионов страны и даст им советы из личного опыта", - рассказали в пресс-службе.

Прямой эфир состоится 21 мая с 14.00 до 15.00 в официальном паблике союза молодежи в Instagram. Вопросы можно будет задавать заранее - с 18 мая через анонимное приложение Google Play - F3 (f3.cool/brsmby), а также непосредственно во время стрима. Особенностью эфира станут прямые включения из регионов. К проекту подключатся представители республиканского совета учащейся молодежи БРСМ, бойцы студенческих отрядов, участники волонтерского движения "Доброе сердце", а также республиканского проекта "100 идей для Беларуси".

"Школа активного гражданина" - информационно-образовательный проект Министерства образования, который реализуется с прошлого учебного года как коммуникационная площадка детей и взрослых в формате единых дней информирования.-0-