Компания А1 и футбольный клуб "Юниор" создали уникальный спортивный бренд "А1 Юниор"

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг А1 и футбольный клуб "Юниор" объединились для создания уникального спортивного бренда "А1 Юниор", передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник отдела развития массового футбола Белорусской федерации футбола Виталий Крупица назвал это событие уникальным. "Мы сотрудничаем, поддерживаем детско-юношеский клуб "Юниор" уже больше года. Этот клуб был выбран в числе 9 детско-юношеских клубов страны, которые принимали участие в пилотном проекте по развитию клубов со всей Беларуси. Проект проходил под эгидой УЕФА и АБФФ", - рассказал он. В течение года шла совместная работа над улучшением функционирования этих клубов в стране. Подписание соглашения между компанией А1 и клубом "Юниор" - один из результатов этой работы.

По его словам, Ассоциация "Белорусская федерация футбола" за последние три года кардинально изменила подход к развитию детско-юношеского и массового футбола. Сейчас это одно из приоритетных направлений. Виталий Крупица высказал уверенность, что сотрудничество компании А1 и клуба "Юниор" будет долгосрочным, взаимовыгодным и успешным.

Как рассказал начальник отдела корпоративных коммуникаций компании А1 Николай Бределев, массовый спорт компания поддерживала всегда, выступая титульным спонсором самых известных клубов в стране. Частью политики социальной корпоративной ответственности является именно поддержка детей в различных направлениях. В фокусе внимания был и есть спорт. "Клуб "Юниор", в будущем "А1 Юниор", - это тот партнер, который нам однозначно подходит по духу, в котором мы чувствуем потенциал для развития, это один из крупнейших детских футбольных клубов страны, - отметил он. - Мы осознаем немалую ответственность, связанную с поддержкой клуба, его деятельностью, развитием в будущем. И совместно будем работать над тем, чтобы развивался не только клуб, но и в целом все детское футбольное движение ". Николай Бределев также добавил, что интеграция названия компании А1 в имя команды - это большой шаг, за которым стоит много различных действий и работы.

В свою очередь председатель спортивного общественного объединения "Футбольный клуб "Юниор" Дмитрий Шохалевич подчеркнул: "Мы очень рады найти единомышленника в лице компании А1, который разделяет нашу философию любви к футболу, помогает нести ее в массы".

Клуб "Юниор" основан в Минске 8 лет назад. Сейчас здесь тренируется 300 детей в возрасте от 5 до 16 лет. Команды клуба регулярно принимают участие в турнирах международного и республиканского класса. В зависимости от желания и физической подготовки дети могут заниматься как на любительском, так и на профессиональном уровне. С 2018 года в "Юниоре" действует отделение женского футбола, которое возглавляет Екатерина Авхимович - чемпионка Беларуси, чемпионка России, лучшая футболистка Беларуси 2013 года.

В прошлом сезоне (2018/19) "Юниор" стал одним из девяти участников программы клубного развития УЕФА в Беларуси, в рамках которой все тренеры прошли обучение по европейским методикам и получили лицензии УЕФА категорий D и C, что дает право вести занятия у детских и юношеских команд. Несколько тренеров клуба уже имеют лицензии категории B, которая позволяет работать и со взрослыми профессионалами.

К началу сезона 2019/20 в рамках коллаборации "А1 Юниор" уже закуплена новая экипировка для игроков клуба.

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