Компания А1 повышает тарифы на услуги мобильной связи с 1 октября

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания А1 заявила на своем сайте об изменении тарифов на некоторые услуги для физических и юридических лиц с 1 октября, сообщает БЕЛТА.

"С 1 октября увеличится размер абонентских плат тарифных планов для физических и юридических лиц, стоимость вызовов для некоторых тарифных планов, стоимость услуг роуминга, международных вызовов, а также размер единовременных взносов и тарифы на некоторые специальные и дополнительные услуги. Повышение стоимости основных услуг мобильной связи составит в среднем 4%", - сказано в заявлении компании.

С 1 октября компания также начнет постепенно закрывать добавочные услуги пакетов минут и интернета, которые утратили актуальность. Однако пользователи всех голосовых тарифов получат доступ к таким услугам мобильного интернета, как "Пакет 500 МБ", "Пакет 1 ГБ" и "Пакет 3 ГБ" и пакетам "300 минут внутри сети", "Безлимит минут внутри сети", "50 минут во все сети", "150 минут во все сети", "Безлимит минут во все сети".

Изменение стоимости дополнительных услуг безлимитного интернета на скорости от 512 Кбит/с до 16 Мбит/с для физических лиц, а также услуг "Безлимит на Youtube" и "Безлимит минут во все сети" произойдет 30 сентября.

Не изменятся на большинстве действующих тарифов для физлиц расценки на интернет сверх объема, включенного в абонплату, минуты внутрисетевые и в другие сети, SMS и MMS. Останутся прежними и размеры ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках уже заключенных договоров.

По информации провайдера, для юридических лиц с начала октября закроется несколько тарифов со скоростью доступа в интернет до 12 Мбит/с. Их пользователи будут автоматически переведены на тарифный план "Интернет для офиса 20" с увеличением скорости до 20 Мбит/с, возможностью подключения на специальных условиях до 5 SIM-карт с безлимитом интернета, звонков во все сети и до 5 лицензий на услуги "Конференц-связь для бизнеса" и "Бизнес почта".-0-