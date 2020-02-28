Компания "БелАсептика": в наличии есть все необходимые антисептические и дезинфицирующие средства

Компания "БелАсептика", являясь крупнейшим национальным производителем, информирует, что имеет в своем распоряжении широкий спектр профессиональных дезинфицирующих и антисептических средств.

Лабораторные испытания, а также многолетняя практика использования показала эффективность таких препаратов, как "Этанол антисептический", "Мукосанин", "Септоцид Р", "Септоцид Р плюс", "Септоцид-синерджи", "Унодез", "Хлороцид макси", "Квикдез", "Полидез", "Триацид", "Виродез", "Сандим-НУК", "Санет-Экстра", "Комбинированный дезинфектант", мыло "Бодисофт" и "Антибактериальное" и др. Все они прошли комплексные испытания на активность в отношении различных вирусов, в том числе коронавируса.

Заявки принимаются ежедневно без выходных по телефонам:

+375 (17) 500-33-11, +375 (17) 500-33-06, +375 (17) 500-33-17, 8-029-166-80-85, 8-029-676-07-78, 8-0297-22-84-26.

Часть препаратов адаптированы к применению в быту. К примеру, "Септоцид Р плюс", "Септоцид-синерджи" в 100 мл фасовке, а также одноразовые салфетки, пропитанные указанными средствами, продаются в аптечной сети без рецепта и обеспечивают необходимый эффект обеззараживания рук уже через 12 секунд после применения.

Продукция компании Министерством здравоохранения Республики Беларусь была включена в гуманитарный груз и направлена в Китай для использования в преодолении беспрецедентной вспышки опасного инфекционного заболевания.

Компания выражает готовность оказать содействие в формировании запаса соответствующих дезинфицирующих и антисептических препаратов для проведения комплекса противоэпидемических мероприятий.

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