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Общество
20 ноября 2020, 16:55

Компания Huawei предоставила спонсорскую помощь на улучшение образовательной ИКТ среды в честь 90-летия ГГУ имени Ф. Скорины

В целях содействия подготовке высококвалифицированных кадров в области ИКТ и дальнейшей реализации корпоративной социальной ответственности компания Huawei стремится к укреплению сотрудничества с университетами Беларуси, стремится помочь улучшить их образовательную ИКТ среду.

Генеральный директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Ван Чэнь лично посетил торжественное мероприятие, посвященное празднованию юбилея университета, и поздравил профессорско-преподавательский и студенческий состав университета. На мероприятии также присутствовал первый заместитель министра образования И.А. Старовойтова. Во время торжественной церемонии передачи сертификата спонсорской помощи на улучшение ИКТ среды университета, Ван Чэнь отметил, что за 90 лет своего существования университет достиг значимых успехов, занял достойное место не только в рейтинге высших учебных заведений страны, но и в рейтинге мировых университетов "Webometrics". Согласно статистике 2020 года, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины вошел в 12% лучших учреждений образования мира.

"Миисия Huawei состоит в том, чтобы построить полностью подключенный интеллектуальный мир связи для каждого человека, дома и организации. Чтобы выполнить эту миссию, нам необходимо больше целеустремленных молодых талантов, которые стремятся работать на благо развития человеческой коммуникаций. Вы - наша надежда и будущее! – подчеркнул Ван Чэнь. – Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины и Бел Хуавэй поддерживают плодотворное сотрудничество уже последние несколько лет. Студенты ГГУ принимали активное участие в таких образовательных проектах компании Huawei, как международный ИКТ конкурс, Huawei Honor Cup, Семена будущего. Мы выражаем благодарность Гомельскому государственному университету им. Ф.Скорины за активное участие и поддержку ИКТ- программ компании Huawei".

Для директора ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Ван Чэня была проведена экскурсия по университету и местному музею. Также директор поставил свою подпись в книге почетных гостей университета.

Строительство ИКТ-инфраструктуры – это основа экономического развития страны. Условия, в которых осуществляется это строительство в стране, определяют возможности ее экономического развития. Задача компании Huawei - внести свой вклад в бурное развитие белорусской экономики, повысить эффективность и глобальную конкурентоспособность различных отраслей при помощи ИКТ-технологий.

В то же время в ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" всегда уделяли особое внимание обучению первоклассных специалистов международного уровня в сфере ИКТ. На сегодняшний день компания Huawei обучила уже более 1000 белорусских студентов.

Совсем недавно завершилась флагманская программа компании Huawei по корпоративной социальной ответственности "Семена будущего", которая впервые прошла в Беларуси в формате онлайн. В рамках программы, 30 участников из 8 ВУЗов Беларуси получили профессиональные навыки и знания в сфере ИКТ. 4 студента из ГГУ им. Ф. Скорины также стали участниками образовательной онлайн-программы, все они блестяще справились с курсом и прошли сертификацию.

"Мы благодарим компанию Huawei за предоставленную помощь и поддержку. Мы рады, что компания Huawei делает свой вклад в развитие образовательной среды нашего университета и страны в целом. Студенты ГГУ на протяжении последних нескольких лет активно участвуют в образовательных проектах от Huawei: международный ИКТ конкурс и Семена будущего. Эти проекты позволяют получить будущим специалистам необходимые практические знания в сфере ИКТ", - отметил ректор Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины Хахомов Сергей Анатольевич.

ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" было учреждено почти 20 лет назад, за это время компания всегда стремились предоставлять белорусскому правительству, предприятиям, операторам связи и многочисленным потребителям самые качественные, надежные продукты, решения и услуги.

Выручка Huawei за 2019 год превысила 120 миллиардов долларов, и в настоящее время компания занимает 49-е место среди 500 крупнейших компаний мира. Huawei обслуживает клиентов из более чем 170 стран мира и насчитывает более 190 тысяч сотрудников по всему миру, из которых более 80 тысяч человек заняты в области исследований и разработок. Ежегодно компания инвестирует более 10% своей общей выручки в исследования и разработки, и в настоящее время Huawei занимает первое место по объему инвестиций в исследования и разработки среди высокотехнологичных компаний мира.

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