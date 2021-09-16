Компания Huawei представила доклад на региональном цифровом форуме #GBCregions в Гомеле

Сегодня, 16 сентября, в Гомеле проходит региональный цифровой форум #GBCregions. Компания Huawei выступила партнером форума и приехала с докладом на тему "Цифровая трансформация: создание новой ценности в цифровой экономике".

На примере глобального опыта компании Huawei в области ИКТ участники форума обсудили, как использовать возможности и совместно вносить вклад в цифровое развитие Беларуси.

С приветственным словом выступили и пожелали удачи участникам: Андрей Павлюченко – начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте РБ; Геннадий Соловей – председатель Гомельского облисполкома; Иван Крупко – министр сельского хозяйства и продовольствия РБ; Константин Шульган – министр связи и информатизации РБ.

В форуме приняли участие, а также посетили стенд Huawei руководители государственных органов и организаций, областного и районных исполнительных комитетов, представители IT-компаний, банков, бизнеса и учебных заведений.

#GBCregions стал диалоговой площадкой для обсуждения и демонстрации достижений в регионах в области цифровизации различных сфер жизнедеятельности в регионах.

Константин Шульган во время своего выступления отметил:

"Цель правительства на ближайшие несколько лет – смотреть в будущее и выстраивать бизнес и социальные процессы с применением новых технологий. В первую очередь, это внедрение технологий 5G, создание и популяризация электронных услуг, а также масштабирование технологии "Умный город".

Компания Huawei занимается реализацией проекта "Умный город" в Беларуси. В сентябре 2020 года Huawei официально передала администрации Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" оборудование 5G для строительства образцово-показательной зоны, а также опробовала и внедрила технологию "Умный город" на территории парка.

Во время своего выступления Ван Чэнь, директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис", заметил, что количество "умных городов" в мире уже достигло 1000. Среди них Европа, Северная Америка, Япония и Южная Корея являются ведущими странами по внедрению "умных городов", а Китай занимает первое место с более чем 490 пилотными проектами.

"Цифровизация глубоко интегрировалась в B2C и быстро входит в B2B и традиционные отрасли. Трансформация предприятий – это путь, который длится не менее 10 лет, поэтому необходимо хорошо спланировать и наметить твердые шаги для создания цифрового предприятия мирового уровня. Huawei будет работать с глобальными партнерами для предоставления передовых ИКТ-решений, для развертывания ИКТ-инфраструктуры и платформ нового поколения, для содействия цифровой трансформации Беларуси", – поделился Ван Чэнь.

Напомним, что на прошлом #GBС форуме, который проходил в Минске в апреле 2021 года, компания Huawei заявила о своей миссии, заключающейся в том, чтобы через предоставление цифровых технологий каждому человеку, дому и организации построить полностью подключенный интеллектуальный мир. И презентовала решение – создать для правительств и предприятий систему Intelligent Twins ("Интеллектуальных двойников").

Согласно прогнозу Huawei, к 2025 году 58% населения мира будет охвачено сетями 5G, 85% корпоративных приложений будут облачными, а 97% крупных предприятий перейдут на искусственный интеллект.

В конце выступления Ван Чэнь заверил, что Huawei будет и дальше стремиться достичь наилучшей производительности сети благодаря непрерывным инновациям, чтобы предоставить Беларуси и миру лучшие технологии связи и качественные цифровые услуги.

Компания Huawei представила доклад на региональном цифровом форуме #GBCregions в Гомеле

Сегодня, 16 сентября, в Гомеле проходит региональный цифровой форум #GBCregions. Компания Huawei выступила партнером форума и приехала с докладом на тему "Цифровая трансформация: создание новой ценности в цифровой экономике".

На примере глобального опыта компании Huawei в области ИКТ участники форума обсудили, как использовать возможности и совместно вносить вклад в цифровое развитие Беларуси.

С приветственным словом выступили и пожелали удачи участникам: Андрей Павлюченко – начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте РБ; Геннадий Соловей – председатель Гомельского облисполкома; Иван Крупко – министр сельского хозяйства и продовольствия РБ; Константин Шульган – министр связи и информатизации РБ.

В форуме приняли участие, а также посетили стенд Huawei руководители государственных органов и организаций, областного и районных исполнительных комитетов, представители IT-компаний, банков, бизнеса и учебных заведений.

#GBCregions стал диалоговой площадкой для обсуждения и демонстрации достижений в регионах в области цифровизации различных сфер жизнедеятельности в регионах.

Константин Шульган во время своего выступления отметил:

"Цель правительства на ближайшие несколько лет – смотреть в будущее и выстраивать бизнес и социальные процессы с применением новых технологий. В первую очередь, это внедрение технологий 5G, создание и популяризация электронных услуг, а также масштабирование технологии "Умный город".

Компания Huawei занимается реализацией проекта "Умный город" в Беларуси. В сентябре 2020 года Huawei официально передала администрации Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" оборудование 5G для строительства образцово-показательной зоны, а также опробовала и внедрила технологию "Умный город" на территории парка.

Во время своего выступления Ван Чэнь, директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис", заметил, что количество "умных городов" в мире уже достигло 1000. Среди них Европа, Северная Америка, Япония и Южная Корея являются ведущими странами по внедрению "умных городов", а Китай занимает первое место с более чем 490 пилотными проектами.

"Цифровизация глубоко интегрировалась в B2C и быстро входит в B2B и традиционные отрасли. Трансформация предприятий – это путь, который длится не менее 10 лет, поэтому необходимо хорошо спланировать и наметить твердые шаги для создания цифрового предприятия мирового уровня. Huawei будет работать с глобальными партнерами для предоставления передовых ИКТ-решений, для развертывания ИКТ-инфраструктуры и платформ нового поколения, для содействия цифровой трансформации Беларуси", – поделился Ван Чэнь.

Напомним, что на прошлом #GBС форуме, который проходил в Минске в апреле 2021 года, компания Huawei заявила о своей миссии, заключающейся в том, чтобы через предоставление цифровых технологий каждому человеку, дому и организации построить полностью подключенный интеллектуальный мир. И презентовала решение – создать для правительств и предприятий систему Intelligent Twins ("Интеллектуальных двойников").

Согласно прогнозу Huawei, к 2025 году 58% населения мира будет охвачено сетями 5G, 85% корпоративных приложений будут облачными, а 97% крупных предприятий перейдут на искусственный интеллект.

В конце выступления Ван Чэнь заверил, что Huawei будет и дальше стремиться достичь наилучшей производительности сети благодаря непрерывным инновациям, чтобы предоставить Беларуси и миру лучшие технологии связи и качественные цифровые услуги.

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