Компания Huawei провела закрытие онлайн-программы "Семена будущего" в Беларуси

Церемония закрытия Seeds for the Future состоялась 23 октября в формате онлайн. На протяжении пяти дней участники проекта ознакомились с новейшими технологическими тенденциями, побывали в онлайн-путешествии по Пекину, выслушали мнение экспертов, а также постигли особенности технологии 5G.

В 2020 году в проекте приняли участие 30 студентов. Программа Huawei "Семена будущего" была основана в 2008 году. В число участников попадают лучшие представители более чем 500 ведущих вузов планеты, обучающиеся по техническим специальностям и интересующиеся телекоммуникациями. В связи с пандемией COVID-19 было принято решение о проведении Seeds for the Future 2020 года в онлайн-формате.

На церемонии закрытия присутствовали директор департамента по связям с общественностью Huawei региона Евразия Дай Яньпэн, а также представители высших учебных заведений.

В заключительном слове Дай Яньпэн отметила, что даже пандемия не смогла сломить рвение, с которым ребята стремятся к новым знаниям.

"Как мировой лидер в этой области, компания Huawei уже долго сотрудничает с Беларусью в сфере подготовки профессиональных операторов. Помимо этой программы, также проводится ИКТ-конкурс. Мы считаем, что талантливые и самоотверженные специалисты – важный фактор, обеспечивающий нам постоянное лидерство и конкурентные преимущества".

В этом году в проекте смогли принять участие студенты восьми белорусских вузов: БГУ, БГУИР, БГАС, ГГУ им. Ф. Скорины, ГрГУ им. Янки Купалы, МГУ им. Кулешова, ВГТУ и ПГУ. Современная связь – это возможность не только высокой скорости распространения результатов научных исследований, но и использование ресурсов передовых научных центров в самых удаленных уголках нашей планеты.

Как представитель научного сообщества ректор Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины Сергей Хахомов отметил важность IT-сферы.

– Наш университет более трех лет сотрудничает с компанией Huawei, – подчеркнул Сергей Хахомов. – Результаты совместной работы видны в том числе и в рамках этого проекта. Убежден, что впереди ждет еще множество совместных программ и разработок, ведь мы всегда открыты для сотрудничества.

Компания Huawei стремится найти молодые таланты в сфере ИКТ во всех уголках Беларуси, чтобы предоставить им возможность развивать свои способности. Поэтому в 2020 году проект Seeds for the Future расширил свою географию и включил региональные вузы страны. Ведущая церемонии также процитировала основателя компании Huawei мистера Жэнь Чжэнфэя: "Мы невысокая трава, но пытаемся вырасти в небольшое деревце".

Особое внимание было уделено участникам программы Seeds for the Future, которые смогли поделиться своими впечатлениями. Некоторые отметили новый опыт и интересные знакомства, другие – расширение кругозора и представлений о будущем.

Павел Казанцев, студент БГУ, отметил, что для него "Семена будущего" – это возможность работы с крутыми экспертами и преподавателями, приобщение к новым технологиям, освоение современного оборудования, приобретение бесценного опыта.

– Я хотел бы поблагодарить компанию Huawei за то, что дала возможность стать частью проекта и получить те знания, которые вряд ли бы мы смогли вынести из стен университета, – высказался Павел Казанцев.

Студент БГУИР Марк Путято отметил, что курс его серьезно замотивировал. Постепенно постигая очередное из лидирующих направлений информационно-коммуникационных технологий, студент осознавал, что за ними будущее.

– Та информация, которую предоставила нам программа, может послужить кирпичиком и первым шагом на пути моего профессионального роста, – прокомментировал участник. – Появилось желание в будущем попробовать себя в одном из направлений, тем более что компания Huawei предлагает довольно много открытых для использования решений. Я весьма удивился, когда увидел весь арсенал Huawei Mobile Services – настолько большое количество вариантов и возможностей, которые могут быть интегрированы в собственный проект буквально за три дня. В целом программа дала мне общее представление и открыла глаза на ведущие отрасли ИКТ. Думаю, начиная с сегодняшнего дня буду активно следить за всеми обновлениями и новинками в области 5G, облачных вычислений, искусственного интеллекта и компании Huawei.

На протяжении пяти дней штаб-квартира следила за успеваемостью участников, и на данный момент проходит проверка по всем критериям программы. Выполнившие все требования получат сертификаты об окончании курсов и памятные подарки от компании Huawei.

В завершение прямого эфира провели квиз, чтобы выявить главного эксперта программы "Семена будущего". Победителю вместе с сертификатом вручат беспроводной монопод-штатив Huawei.

О компании Huawei

Компания Huawei — ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления работы — телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы. При этом Huawei стремится сделать цифровые технологии доступными как для бизнеса, так и конечных потребителей, тем самым приближая создание интеллектуального, совершенного мира связи.

Продукты, решения и сервисы из комплексного портфолио Huawei обладают высокой надежностью и конкурентоспособностью. Открыто сотрудничая с партнерами по экосистеме, Huawei создает коммерческий потенциал для своих клиентов, расширяя спектр их возможностей.

Сегодня Huawei объявила финансовые результаты за первые три квартала 2020 года. За этот период выручка Huawei составила 671,3 миллиарда юаней, что на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рентабельность чистой прибыли компании за первые три квартала 2020 года составила 8%. Финансовые результаты Huawei за этот период в основном соответствуют ожиданиям.

Huawei направляет значительную часть инвестиций на проведение фундаментальных исследований, способствующих мировому прогрессу. В компании работает более 188 тыс. сотрудников более чем в 170 странах мира. Huawei — частная компания, основанная в 1987 году. Она полностью находится в собственности сотрудников.

Размещение рекламы на БЕЛТА