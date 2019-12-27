Компания МТС удостоена почетных символов II Европейских игр

Фонд "Дирекция II Европейских игр" передал компании МТС факел эстафеты "Пламя мира" и наградную медаль. Этих реликвий компания удостоена за свой вклад в самое масштабное спортивное событие 2019-го в Беларуси.

"В знак особой признательности за плодотворное сотрудничество компания МТС удостоена наградной медали и факела II Европейских игр. Он символизирует те идеи, которые вкладывались в это мультиспортивное мероприятие: олимпийские ценности — дружбу, уважение, стремление к совершенству; силу земли, которая дает импульс идти к новым свершениям; силу яркой энергии спортсменов и болельщиков; силу мечты, которая заставляет покорять новые вершины. Мы благодарны, что компания МТС выступила национальным партнером II Европейских игр и внесла огромный вклад в организацию этого масштабного спортивного события", — отметил Максим Кошкалда, начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе Фонда "Дирекция II Европейских игр".

"Мы гордимся тем, что удостоены таких памятных наград, и благодарны Дирекции II Европейских игр за оказанное доверие. Наши сотрудники принимали участие в эстафете "Пламя мира", которая прошла по всей стране. Я тоже был участником этой акции, и для меня было честью нести огонь II Европейских игр. Символы этого масштабного спортивного события теперь станут и частью истории компании МТС", — отметил руководитель коммерческого департамента МТС Николай Булаш.

Эстафета "Пламя мира" стартовала в Риме. Дистанция составила 7700 км, на разных участках ее сопровождали 10 хранителей огня, сотни волонтеров и 450 факелоносцев. После зарубежного этапа символический факел прибыл в Брест, а 21 июня в чаше на стадионе "Динамо" в Минске от него зажгли огонь II Европейских игр. Образец медали, которую вручали победителям Игр, теперь также будет храниться в МТС.

МТС выступил национальным партнером II Европейских игр. К спортивному форуму оператор провел масштабную модернизацию инфраструктуры: вдоль магистралей и железных дорог, в пунктах пропуска, МТС первым запустил мобильную связь в тоннелях минского метро. Оператор значительно расширил емкость сети на спортивных объектах, выступил одним из застройщиков телекоммуникационной инфраструктуры стадиона "Динамо".

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