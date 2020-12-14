Компания Parimatch победила в двух номинациях SBC Awards 2020

9 декабря в Лондоне состоялась седьмая по счету церемония награждения лучших операторов в сфере беттинга SBC Awards 2020. На этот раз мероприятие проходило онлайн при участии более 800 зрителей.

Компания Parimatch победила сразу в двух номинациях: "Лидер года" и "Работодатель года".

СЕО Parimatch Сергей Портнов получает награду "Лидер года" уже второй раз за три года. Это подтверждает его стратегическое видение Parimatch как инновационной технологической компании, стремящейся вывести беттинг и азартные развлечения на новый уровень.

"Работодатель года" – награда за развитие корпоративной культуры, которая расширяет возможности сотрудников и обеспечивает им оптимальную рабочую среду для полного раскрытия потенциала.

– Я лично был рад получить награду "Лидер года", но особенно горжусь второй наградой – "Работодатель года". На этот счет есть отличная цитата: "Лидерство состоит в том, чтобы выбирать хороших людей и помогать им делать все возможное". Именно наши смелые и целеустремленные коллеги на международных рынках продолжают подталкивать Parimatch к новым горизонтам возможностей. Мы создали культуру, которая вдохновляет и побуждает коллег развиваться и развивать наш бренд. Эти награды являются признанием культуры Parimatch, — прокомментировал Сергей Портнов, CEO Parimatch.

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Parimatch объединяет технологии, бизнес и спорт, чтобы дарить игрокам эмоции с помощью инноваций. За годы активного развития международный букмекерский холдинг трансформировался в одного из признанных лидеров беттинг-индустрии Европы и СНГ.

Parimatch Belarus – флагман в индустрии беттинга РБ. На сегодняшний день Parimatch является меценатом спорта в Беларуси. Задействуя потенциал глобальных партнерств, компания оказывает поддержку социальным спортивным проектам, участвует в развитии спорта и киберспорта, способствует карьере талантливых спортсменов.

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