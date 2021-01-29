Компания Parimatch получила два "золота" премии "Бренд года" 2020

28 января состоялась 20-я, юбилейная церемония награждения победителей Профессионального конкурса "Бренд года". Компания Parimatch вошла в число золотых призеров и получила награды в профессиональной и потребительской номинациях: "Высокотехнологичные услуги в букмекерской сфере" и "Букмекерские компании" соответственно.

Проект по запуску онлайн-казино, представленный в качестве конкурсной работы, продемонстрировал высокую маркетинговую эффективность. Кампания в формате "360 градусов", реализованная инхаус, позволила привлечь внимание целевой аудитории ко всем блокам продукта.

Кейс также имел своей целью доказать, что глобальная миссия Parimatch — предоставить пользователям самый лучший опыт, внедряя современные технологии и новые услуги для расширения функциональности сервиса.

— Эффективность и первенство — будь то наши кампании, флагманская позиция в своей нише или технологические решения — в ДНК Parimatch. Мы особенно гордимся, что отмечены наградой в категории "Высокотехнологичные услуги в букмекерской сфере". Уверена, это станет мощным стимулом для развития и достижения новых высот. Для этого у компании действительно есть все: конкурентоспособный продукт, надежная it-платформа, сильный маркетинг, — отметила Юлия Лешкова, заместитель директора Parimatch Belarus.

Всех конкурсантов оценивало жюри, сформированное из числа представителей авторитетных белорусских и международных компаний, профессиональных объединений, образовательных организаций.

Для Parimatch участие в подобных профессиональных конкурсах — возможность провести экспертную оценку сильных и слабых сторон бренда, усилить позиции на рынке и расширить сферу влияния.

Победа компании в двух номинациях является знаком качества и свидетельствует о признании со стороны клиентов, профессионалов отрасли, коллег из индустрии.

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