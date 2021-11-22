Компания Parimatch получила "золото" премии Effie

18 ноября в Минске состоялась торжественная Церемония награждения лауреатов Effie Awards Belarus 2021, одной из самых престижных мировых премий в области рекламы и маркетинга. Компания Parimatch вошла в число самых эффективных, получив золотую награду. Напомним, в 2020 проекты компании также были отмечены двумя золотыми и бронзовой наградами.

Кейс "Глобальное партнерство с футбольным клубом "Ювентус" стал беспрецедентным в плане эффективности в номинации "Партнерство/спонсоринг". PR- и маркетинговые активации в рамках кампании (сентябрь 2020 - апрель 2021) привели на сайт Parimatch в 4 раза больше, чем общее количество поисковых запросов, связанных с "Ювентусом", в обозначенный период. Омниканальная коммуникация с различными креативными механиками позволила привлечь внимание к итальянскому чемпионату и футбольным соревнованиям в целом. А также добиться максимального перфоманса: +28% новых игроков по сравнению с сентябрем 2019 - апрелем 2020.

— Кейс действительно впечатляет масштабом как развернутой в поддержку партнерства кампании, так и огромной аналитической базой, качественной упаковкой и оформлением! Образцовая заявка, на мой взгляд, — отметил Руслан Прочаков, член жюри Effie Awards Belarus 2021 и управляющий партнер агентства Primary / J. Walter Thompson Belarus.

Также дипломом был отмечен проект "Коллаборация с испанской футбольной лигой LaLiga" (номинация "Новейшие технологии/Медиа инновации"). В кейсе описана результативность вследствие внедрения медиа инновации и нестандартных маркетинговых решений. Именно это позволило достичь внимания целевой группы и эффективно вовлечь ее в коммуникацию. Кампания получила широкий охват и привлекла внимание огромной аудитории к чемпионату LaLiga и ставкам на спорт. Как следствие, был увеличен оборот по испанскому чемпионату в сравнении с пост-локдауном (май 2020 - август 2020) практически в 2 раза.

— Для Parimatch Belarus награды Effie становятся хорошей традицией. В прошлом году кейс, взявший два золота, был связан с белорусским футболом. В этом году мы показали, как эффективно можно работать с мировым футбольным брендом, таким как Ювентус, даже в условиях ковидных ограничений, ведь многие уникальные опции контракта мы не смогли активировать. Неслучайно и признание жюри коллаборации с испанской LaLiga. Данная номинация "Новейшие технологии/Медиа инновации" довольно точно описывает вектор, который выбрала компания, — сказал Михаил Герасимович, коммерческий директор компании Parimatch.

Effie Awards – престижная всемирно известная премия, которая проводится с 1968 года более чем в 50-ти странах мира и присуждается за главное достижение в сфере маркетинговых коммуникаций – эффективность. В течение многих лет Effie вручается за идеи, которые реально работают, доказывая действенность реализованных коммуникаций для развития бизнеса.

Основываясь на лучшем международном опыте, Effie Awards Belarus призвана давать профессиональную и компетентную оценку маркетинговым практикам и награждать наиболее успешные с точки зрения перфоманса проекты, реализованные на белорусском рынке.

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