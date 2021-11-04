Компания Parimatch стала лучшей в категориях "Букмекер" и "Онлайн-казино" по итогам премии "Выбор года 2021"

Подведены итоги Международного фестиваля-конкурса "Выбор года 2021", общенационального проекта, который ежегодно определяет лучшие товары и услуги на белорусском рынке. Компания Parimatch вошла в число золотых призеров и получила сразу две награды, доказав превосходство и первенство обоих продуктов (ставки на спорт, онлайн-казино).

Золотая медаль международного конкурса ежегодно присуждается лучшим компаниям в разных индустриях и направлениях бизнеса. Конкурс определяет лидеров рынка в категориях популярных товаров и услуг и предполагает проведение масштабного маркетингового исследования среди потребителей (MIA Research). В выборе победителей также принимает участие экспертный совет, высокое жюри и рекламная комиссия.

Участие в подобных конкурсах и отраслевых премиях для Parimatch – это не только признание со стороны клиентов, профессионалов отрасли и коллег из индустрии. Это возможность качественно проанализировать ситуацию на рынке, провести оценку сильных и слабых сторон своего бренда и конкурентов, усилить позиции и расширить сферу влияния.

Помимо золотой медали "Выбор года", компания Parimatch получила звание призера рейтинга "Лига Лидеров" Беларуси. Участниками программы становятся только компании и бренды, достигшие высокого уровня доверия потребителя.

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Parimatch – лидер индустрии беттинга Беларуси, который дарит эмоции от азартных развлечений, основываясь на собственных технологических разработках.

Компания является лауреатом многочисленных профессиональных и отраслевых премий, среди которых победа в номинациях "Мобильное приложение для ставок № 1" ("Номер один", 2021), "Высокотехнологичные услуги в букмекерской сфере" и "Букмекерские компании" ("Бренд года", 2020), "Лучшее антикризисное решение" и "Бренд года в спорте" (Marspo Awards, 2021), "Сезонный маркетинг" и "Партнерство/спонсоринг" (Effie, 2020). Также в 2020 году первое легальное онлайн-казино Parimatch было отмечено бронзовой наградой Effie в категории "Запуск нового продукта или услуги".

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