Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
19 марта 2019, Вт
+3°C
Ясно EUR 2.3985
USD 2.1138
RUB 3.2705
Главное
Фото из архива Лукашенко утвердил Концепцию информационной безопасности Беларуси
Президент
Лукашенко намерен в апреле посетить с официальным визитом Турцию
Президент
ЦТ в Беларуси стартует 11 июня
Общество
Развязка 112-го тура уже сегодня вечером! В гостях у игры "Удача в придачу!" с "Евроопт" - певица Влада!
Общество
Компания "Софатэкс". Дизайнеры и покупатели разрушают мифы
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Умер режиссер Марлен Хуциев
09:05 В мире
В Казахстане 45 человек отравились газом в школе
09:00 В мире
Развязка 112-го тура уже сегодня вечером! В гостях у игры "Удача в придачу!" с "Евроопт" - певица Влада!
09:00 Общество
Квартиру в Минске выиграла вкладчица Белагропромбанка из Щучина
09:00 Общество
Компания "Софатэкс". Дизайнеры и покупатели разрушают мифы
09:00 Общество
Около 200 участников соберет в Гомеле областной турнир по робототехнике
08:53 Регионы
В Городищенском доме-интернате возводят здание для самостоятельного проживания молодых инвалидов
08:48 Регионы
Новые зеленые зоны появятся в Барановичах во время месячника по благоустройству
08:38 Регионы
К фестивалю французской гастрономии присоединятся 22 белорусских ресторана
08:19 Общество
В Витебской области на двух пожарах за минувшие сутки погибли 3 человека
08:08 Происшествия
Акции по профилактике неинфекционных заболеваний пройдут в Минске 20 марта
07:58 Регионы
В Беларуси повышены ставки акцизов на автомобильное топливо
07:53 Экономика
Boeing принимает меры для полной безопасности эксплуатации 737 MAX
07:40 В мире
Соревнования по легкой атлетике памяти тренера Василия Еремина пройдут в Могилеве
07:37 Спорт
Около 8 тыс. школьников планируют оздоровить в Гродненской области на весенних каникулах
07:27 Регионы
Онлайн-конференция по вопросам распределения выпускников 2019 года пройдет сегодня на сайте БЕЛТА
07:27 Общество
Лукашенко поздравил Валерия Леонтьева с 70-летием
07:17 Президент
Народный артист России Валерий Леонтьев отмечает 70-летие
07:12 В мире
Картина дня: Концепция информационной безопасности, экспериментальный дом в Смолевичах и график ЦТ
07:00 Общество
Более 600 жителей Конго умерли с июля от лихорадки Эбола
00:53 В мире
Все новости
Темы
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Кубок мира по биатлону-2018/2019 Кубок мира по биатлону-2018/2019
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Компания "Софатэкс". Дизайнеры и покупатели разрушают мифы

Общество 19.03.2019 | 09:00

Съемные чехлы для мебели выручают в любой ситуации: если надо без лишних трат облагородить обветшавший диван или, наоборот, защитить новый от "атаки" ребенка с фломастерами или кошки, желающей поточить когти. Если все сбережения ушли на ремонт, а брать кредит на новую, подходящую по стилю и цветовой гамме мебель совсем не хочется. Если старая мебель уже мозолит глаза и мечтаете о чем-то новом, ярком.

В Испании, Италии и других европейских странах съемные чехлы для мебели пользуются огромной популярностью, а в Беларуси только начинают завоевывать признание и любовь покупателей.

Сегодня мы разберем три распространенных мифа о чехлах для мебели вместе дизайнером интерьеров и довольными клиентами компании "Софатэкс".

Миф 1, самый нелепый: Чехлы для мебели — это что-то из советского прошлого.

Услышав словосочетание "съемные чехлы для мебели" многие представляют себе советские интерьеры с коврами на стенах и диваны, укрытые нелепыми накидками с бахромой.

Мария Стрельская, дизайнер интерьеров:

"Это заблуждение высказывают только те, кто не видел современные мебельные чехлы. Они не просто защищают, обновляют и облагораживают мягкую мебель, но и придают законченность и некую изюминку любым интерьерным решениям. Яркие принтованные чехлы для мебели идеально подчеркивают экологичный скандинавский стиль комнаты: простые линии, чистые цвета, природная палитра".

Анна Старцева, домохозяйка, г. Минск:

"Да-да, именно так я и думала, когда впервые услышала про чехлы "Софатэкс". После дорогого ремонта, на который мы с мужем потратили все деньги и даже взяли взаймы у родителей, встал вопрос о новой мебели. Покупать дешевку совершенно не хотелось, а наша мебель, хоть и качественная, морально устарела и совсем не подходила под новый интерьер.

Подруга посоветовала мне на первое время присмотреть чехлы, на что я разразилась гневной тирадой на тему, что у нас, вообще-то, стильный минималистичный интерьер, а не бабушатник!

Но когда все же попала в шоурум в Минске, увидела, потрогала, а в тот же день и примерила на свой диван новый чехол — мое мнение в корне изменилось! Вообще-то я взяла чехол с расчетом примерить, убедиться, что не подходит, и вернуть с чеком на следующий же день. Но как только мы "приодели" свой диван, оказалось, что вот он, – штрих, которого так не хватало нашей обновленной гостиной!"

Миф 2, самый распространенный: Чехлы съезжают, растягиваются, плохо сидят.

Это заблуждение связано с неверными представлениями о тканях, из которых сделаны чехлы, и о способе их надевания.

Мария Стрельская, дизайнер интерьеров:

Многие мои клиенты, которым внешне все нравится, высказывали такое опасение. И все из этих людей в результате остались довольны. Дело в том, что чехлы созданы по особой технологии биэластико, это ткань, которая растягивается во все стороны, при этом идеально точно принимая форму вашей мебели. Так что съемный чехол будет сидеть как влитой, даже на самом "фигуристом" изделии. При этом чехлы прекрасно выдерживают стирку в машинке, не теряя цвет и не растягиваясь".

Ирина и Павел, молодые родители, г. Барановичи

"У нас двое маленьких детей, поэтому вопрос защиты светлой мебели от красок, фломастеров и разлитого компота был для нас весьма актуален. По цене и внешнему виду чехлы от "Софатэкс" отлично нам подходили.

НО! В нашем случае их же придется регулярно стирать. Мало того, что замучаешься (мы почему-то раньше так считали) их снимать-надевать, так еще и ткань непременно потеряет свои свойства и внешний вид!

Спасибо огромное девушке-консультанту, которая все-таки убедила нас попробовать, а в подтверждение своих слов прислала по "Вайберу" фотографию своего домашнего кресла, на котором чехол прекрасно сидит вот уже два года.

Мы решились на покупку и ни разу не пожалели: снимается-надевается чехол за пару минут, а когда наловчишься, так и еще быстрее; стирку переносит на отлично (мы раз 10 уже точно стирали!), мебель от разлитого компота защищает в полной мере.

Но главное: смотрится вживую в сотню раз лучше, чем на картинке!"

Миф 3, самый непросчитанный: Съемные чехлы для мебели — это неоправданно дорого, проще заказать перетяжку или купить новый диван.

Многие считают, что раз мода на съемные чехлы пришла к нам из Европы, да и производство находится в Испании, то покупка чехла будет сопоставима по стоимости с привычной перетяжкой или даже покупкой новой мебели.

Мария Стрельская, дизайнер интерьеров:

"Встречается и такое заблуждение. Но важно понимать, что, во-первых, чехлы для мебели вы сможете подобрать максимально точно под цветовую гамму вашего интерьера. Покупая готовую мебель, зачастую приходится потом, наоборот, подгонять весь интерьер под дорогущий и, по-хорошему, совсем ненужный в данном случае, гарнитур.

Ну и что касается цены: да, за стоимость самого дорогого и премиального комплекта чехлов можно было бы перетянуть одну единицу мебели. Или купить самый дешевый типовой диван, который прослужит совсем недолго. А при покупке чехла вы без лишних трат получаете эксклюзивный предмет мебели, идеально соответствующий вашему интерьеру!"

Алевтина, предприниматель, г. Брест

"Я работаю в сфере посуточной аренды квартир. С одной стороны, тут нужен современный, стильный, всегда свежий ремонт, а с другой, сами понимаете, жильцы к чужой мебели относятся без всякого пиетета.

В одной из своих квартир я затеяла перетяжку мебели. До сих пор вспоминаю с содроганием! Трое мужчин в грязных ботинках провели у меня в доме целый день, мне не отлучиться. Все потом в обрезках ткани и поролона, убираться еще сутки. А за угловой диван заплатила больше 750 рублей!

Для второй квартиры я решила попробовать заказать чехлы. Слава современным технологиям!Мне провели фотопримерку через "Вайбер", подробно рассказали, как за ними ухаживать и как надевать.

И это же совсем другое дело! И цена в разы дешевле (я заказывала коллекцию "Аляска"), и снять-постирать-надеть занимает от силы минут 10. В общем, попробовав этот вариант, я и в две другие квартиры заказала чехлы "Софатэкс" из разных коллекций, к тому же девочки помогли мне выбрать цвета, великолепно подходящие под интерьеры в каждом помещении!"

В заключение разговора хочется сказать: не верьте мифам, а приходите в шоурумы компании "Софатэкс", и сами убедитесь в том, что съемные чехлы для мебели — это великолепное качество, функциональность и стильный дизайн, который не зря приобрел огромную популярность во всей Европе!

К тому же до 24 марта в фирменных магазинах компании проходит суперакция — при покупке комплекта чехлов для дивана и двух кресел линейки "Классик" чехол на диван вы получите всего за полцены. Линейка "Классик" – это 7 хит-коллекций: "Богемия", "Бостон", "Дуния", "Ибица", "Рояль", "Рустика" и "Тейде". Всё это стильные, выносливые и проверенные модели из демократичной ценовой линейки "Софатэкс".

Специальный промокод на скидку KLASSIK, назвав который вы получите скидку 50% на чехлы в комплекте (диван + 2 кресла).

Промокод действителен также при заказе через "Вайбер" +375 33 3330066 или на сайте sofatex.by.

Ждем вас в гости!

Магазины "Софатэкс" в Минске:

ТЦ "Зеркало", ул. В. Хоружей, 6. Телефон: +375 33 333-00-66

ТЦ "Глобо", ул. Уманская 54, 1 этаж. Телефон +375 33 630-01-88

ТЦ "Раковский кирмаш", ул. Дунина-Марцинкевича 11, 2 этаж. Телефон +375 33 305-60-66

ТЦ "Купец", п-т Рокоссовского, 1А, 1 этаж. Телефон +375 33 675-60-66

Время работы: с 10:00 до 20:00

Размещение рекламы на БЕЛТА

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
﻿
Теги
на правах рекламы
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3985 BYN 2.39 BYN 2.399 BYN
USD
2.1138 BYN 2.108 BYN 2.114 BYN
RUB
3.2705 BYN 3.267 BYN 3.28 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко намерен в апреле посетить с официальным визитом Турцию
Все видео

Фотоновости

Книгу бывших узников концлагеря Озаричи презентовали в Национальной библиотеке
Все фото

Инфографика

ЦТ-2019 Министерство образования Беларуси утвердило график проведения централизованного тестирования (ЦТ) в 2019 году.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Наталья Кочанова Лукашенко обсудил с Кочановой работу с обращениями, подготовку Послания и электоральных кампаний
Лукашенко поздравил Валерия Леонтьева с 70-летием
Лукашенко направил соболезнования президентам Зимбабве и Мозамбика
Политика
Фото из архива Беларусь и Китай обсудили подготовку к форуму "Один пояс, один путь"
"Белая Русь" приняла план подготовки и участия оргструктур в предстоящих избирательных кампаниях
Около 13 тыс. проживающих в Беларуси украинских граждан смогут проголосовать на выборах президента Украины
Экономика
Фото из архива В Беларуси повышены ставки акцизов на автомобильное топливо
Розничный товарооборот в Беларуси в январе-феврале вырос на 5,1%
Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-феврале сократились на 4,9%
Происшествия
Фото ГИОС Московского РУВД г.Минска В Минске задержан 19-летний житель Круглого с 250 г психотропа
В Витебской области на двух пожарах за минувшие сутки погибли 3 человека
Пропавшую в аэропорту пенсионерку нашли у знакомых
Регионы
Фото из архива Около 8 тыс. школьников планируют оздоровить в Гродненской области на весенних каникулах
Около 200 участников соберет в Гомеле областной турнир по робототехнике
В Городищенском доме-интернате возводят здание для самостоятельного проживания молодых инвалидов
Спорт
Игорь Криушенко. Фото АБФФ Криушенко: старт в отборе к ЧЕ-2020 - шанс для белорусских футболистов показать высокий результат
Соревнования по легкой атлетике памяти тренера Василия Еремина пройдут в Могилеве
Белорусские теннисистки узнали соперниц на турнире в Майами
Технологии
Фото Государственного военно-промышленного комитета Белорусское ружье для борьбы с дронами представят на MILEX 2019
"Белвест" начнет роботизацию обувного производства нынешним летом
Китайские студенты построили беспилотное судно для сбора мусора
Культура
Эскиз спектакля по повести Айтматова "Материнское поле" подготовят на "М.@rt.контакте"
Проект "Шлягеры на все времена" пользуется неизменной популярностью у белорусов - Финберг
Текстильное творчество мастеров Беларуси и России представят на фестивале в Минске
В мире
Фото Reuters Boeing принимает меры для полной безопасности эксплуатации 737 MAX
Умер режиссер Марлен Хуциев
В Казахстане 45 человек отравились газом в школе
Калейдоскоп
Фото Getty Images Вирусные видео про кошек покорили американский кинематограф
Турист выиграл в казино Лас-Вегаса миллион долларов
Netflix выпустит интерактивное шоу с Беаром Гриллсом
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ирина Гонтарева 14 марта Основные направления жилищного строительства в г.Минске Пресс-конференция Валерий Балабуев,
Виктор Франскевич,
Эльдар Сафаров 13 марта Современные подходы к профилактике экономических преступлений в Республике Беларусь Пресс-конференция Георгий Катулин,
Иоанна Казана-Вишневецкий,
Вера Ильенкова 12 марта Подписание меморандума о взаимопонимании между Дирекцией II Европейских игр 2019 года и ЮНЭЙДС Пресс-конференция Роман Лабазнов,
Александр Беганский,
Екатерина Истомина 4 марта О развитии гидрометеорологической службы в Республике Беларусь Пресс-конференция Геннадий Казакевич,
Алексей Александров,
Жанна Истомина,
Елена Игнатович 26 февраля Современные методы борьбы с распространением наркотиков, профилактики и лечения наркомании среди молодежи
Газета 7 дней
Мечта и судьба
БОЛЬШОЕ маленькое сердце
Взросление Земли. Новый взгляд
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КОВАЛЬЧУК. Ответственный экзамен и яркий праздник
Светлана САВКО. Устойчивое будущее начинается сегодня
Сяргей ЖОЛУД. На рагачоўскім рубяжы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия