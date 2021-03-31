Компания Utair возобновила полеты в Национальный аэропорт Минск

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская авиакомпания Utair возобновила полеты в Национальный аэропорт Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал воздушной гавани.

"Сегодня российская авиакомпания Utair на самолете Boeing 737-800 выполнила свой первый регулярный рейс из московского аэропорта Внуково в Национальный аэропорт Минск после паузы, вызванной COVID-19. Вынужденный перерыв в полетной программе российского авиаперевозчика из-за пандемии продолжался с 18 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Выполнение рейсов по маршруту Москва (Внуково) - Минск - Москва (Внуково) планируется по средам с прилетом в Минск в 11.30 и вылетом обратно в 12.30.-0-