Компания "Витебские подъемники" запустит в 2022 году инновационное производство кранов

9 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Частное предприятие "Машиностроительная компания "Витебские подъемники" планирует в 2022 году ввести в эксплуатацию инновационное производство грузоподъемных кранов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Андрей Сидоров.

На данном этапе объем инвестиций оценивается на более $4,5 млн. Сегодня основу специализации предприятия составляют автогидроподъемники, предназначенные для подъема людей и материалов. Запуск завода грузоподъемного оборудования позволит освоить новое для "Витебских подъемников" производственное направление. В результате планируется нарастить объем выпуска продукции, расширить экспортный потенциал компании. Перспективными направлениями реализации новой техники на внешних рынках рассматриваются Россия, страны Средней Азии, Украина.

Уже разработан опытный образец крана грузоподъемностью 25 т, ведется его сборка на существующих площадях предприятия. В перспективе предполагается выпускать оборудование грузоподъемностью от 16 т до 100 т. Это как стационарные, так и краны на автомобильном шасси ведущих автопроизводителей Беларуси и России, корпоративным партнером которых выступают "Витебские подъемники". Грузоподъемная техника будет выпускаться с логотипом VIZIT (Витебский завод инновационной техники).

Строительство нового завода ведется на основной площадке компании, расположенной на окраине областного центра. Общая площадь производственных корпусов составит около 8 тыс. кв.м. Оснащение оборудованием начнется в 2022 году. В том числе планируется закупить не имеющее аналогов в Беларуси листогибочное оборудование для изготовления овоидных стрел (профиль с особым строением овального сечения для повышения прочности конструкции) и других металлических конструкций для грузоподъемных кранов. Оно будет изготавливаться одним из европейских производителей по индивидуальному заказу витебской компании, уточнил Андрей Сидоров.

В ходе реализации проекта планируется создать от 60 до 100 рабочих мест. Особое внимание учредители уделяют вопросам подбора специалистов и формированию трудового коллектива будущего производства. Для этого ведутся переговоры с ведущими профильными учебными заведениями региона и страны, в том числе организуется практика для учащихся, используются другие формы сотрудничества с учреждениями системы образования, пояснил Андрей Сидоров.

"Витебским подъемникам" удается поддерживать имидж привлекательного работодателя благодаря развитию корпоративной культуры и активной социальной политике. В подтверждение Андрей Сидоров рассказал о перспективном социальном проекте, который реализует организация параллельно с расширением машиностроительного производства. Три года назад компания приобрела на аукционе неиспользуемый детский лагерь в пригороде Витебска. На его базе возводится туристический комплекс с развитой инфраструктурой для оздоровления и активного отдыха. Объект будет использоваться для корпоративных мероприятий, оздоровления работников и членов их семей. Андрей Сидоров рассчитывает, что потенциал комплекса будет востребован также жителями Витебска и иностранными туристами, прежде всего, из российских регионов, граничащих с Витебской областью. Всего здесь предполагается создать до 60 рабочих мест.

Частное предприятие "Машиностроительная компания "Витебские подъемники" (торговая марка ВИПО) образовано в 2004 году и входит в состав группы взаимодополняющих юридических лиц, специализирующихся на развитии производства подъемно-транспортного оборудования. На предприятии освоен выпуск более 80 моделей техники, в том числе бурильных и кран-манипуляторных установок, гидробортов, коммунальной спецтехники, механизмов для сельского хозяйства.-0-