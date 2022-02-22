Компартия Беларуси и Лига коммунистической молодежи приняли совместное заявление к референдуму

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный комитет и Совет Коммунистической партии Беларуси, Центральный комитет Лиги коммунистической молодежи приняли совместное заявление, сообщает БЕЛТА.

"27 февраля состоится республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. Базируясь на крепкой исторической памяти, уважении к наследию созданного трудом предыдущих поколений, укреплении национального суверенитета и независимости, предложенные изменения и дополнения Конституции создают политические, экономические и социальные гарантии дальнейшего развития белорусской государственности, утверждают права и свободы каждого гражданина, обеспечивая согласие в обществе на незыблемой основе народовластия и правового государства", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается: сегодня мы развиваем собственную модель народовластия. "В Конституцию Беларуси закладывается мощная идеологическая база - те ценности, в которые верит народ Беларуси, ценности, не навязанные нам коллективным Западом. Обновленная Конституция является мощнейшим инструментом действий, не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Он открывает еще более широкие масштабы возможностей для тех, кто думает и мыслит национальными категориями, для тех, кто любит свою Родину и хочет ее процветания. Более того, предложенные изменения и дополнения в Основной закон страны устанавливают преграды для политических авантюристов и агентов влияния на пути антинародного манипулирования нашей политической системой, - отмечается в заявлении. - Принятие новой редакции Конституции позволит обеспечить преемственность социально ориентированной политики, проводимой в стране, опираясь на фундаментальные исторические ценности и традиции белорусского народа, лучший опыт социалистического строительства, обогащая их современными достижениями научно-технического прогресса во благо людей труда, во благо нашей Беларуси".

Коммунисты Беларуси в целом поддерживают проект изменений и дополнений Конституции страны, вынесенный на всенародное голосование 27 февраля. "Мы призываем всех граждан, патриотов нашей Родины проголосовать за предложенный вариант изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь", - констатировали они.-0-