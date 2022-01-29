Компартия Беларуси и Лига коммунистической молодежи приняли совместное заявление по референдуму

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На VI совместном Пленуме ЦК, ЦКРК КПБ и Центрального Комитета ОО "Лига коммунистической молодежи", связанного с проведением республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, принято совместное заявление ЦК и Совета КПБ и ЦК ЛКМ. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦК КПБ.

"27 февраля состоится республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Базируясь на крепкой исторической памяти, уважении к наследию, созданному трудом предыдущих поколений, укреплении национального суверенитета и независимости, предложенные изменения и дополнения в Конституцию создают политические, экономические и социальные гарантии дальнейшего развития белорусской государственности, утверждают права и свободы каждого гражданина, обеспечивая согласие в обществе на незыблемой основе народовластия и правового государства", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что сегодня мы развиваем собственную модель народовластия. "В Конституцию Беларуси закладывается мощная идеологическая база - те ценности, в которые верит народ Беларуси, ценности, не навязанные нам коллективным Западом. Обновленная Конституция является мощнейшим инструментом действий не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Он открывает еще более широкие масштабы возможностей для тех, кто думает и мыслит национальными категориями, для тех, кто любит свою Родину и хочет ее процветания. Более того, предложенные изменения и дополнения в Основной закон страны устанавливают преграды для политических авантюристов и агентов влияния на пути антинародного манипулирования нашей политической системой", - подчеркивается в заявлении.

"Принятие новой редакции Конституции позволит обеспечить преемственность социально ориентированной политики, проводимой в стране, опираясь на фундаментальные исторические ценности и традиции белорусского народа, лучший опыт социалистического строительства, обогащая их современными достижениями научно-технического прогресса во благо людей труда, во благо нашей Беларуси. Коммунисты Беларуси в целом поддерживают проект изменений и дополнений Конституции страны, вынесенный на всенародное голосование 27 февраля. Мы призываем всех граждан, патриотов нашей Родины проголосовать за предложенный вариант изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь", - констатируется в документе.-0-