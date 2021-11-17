Компартия Украины: США и НАТО используют миграционный кризис для разжигания конфликта в Европе

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный комитет Компартии Украины выступил с заявлением в связи с кризисной ситуацией на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

ЦК решительно осуждает провокационные действия милитаристов США и НАТО, использующих миграционный кризис и связанное с ним обострение на границе Беларуси и Польши для разжигания очередного широкомасштабного вооруженного конфликта в Европе, а также попыток втянуть в него Украину, на которую США, по заявлению официального Вашингтона, за семь лет потратили более $400 млрд.

"ЦК КПУ заявляет, что не Беларусь и не Россия, которые Запад пытается сделать виновными в этой ситуации, а именно США и их европейские подельники по НАТО, в том числе и Польша, создали нынешний миграционный кризис и несут за это всю полноту ответственности. Как в полной мере несут ответственность и за жизни тех беженцев, которые в данный момент находятся на белорусско-польской границе, - говорится в заявлении. - Насаждая через бомбежки и военную интервенцию "демократию" и "западные ценности", США и НАТО превратили в руины Ирак, Сирию, Ливию, Афганистан. Уничтожили их экономику и социальную инфраструктуру, развязали гражданские войны, убили десятки тысяч мирных жителей, миллионы лишили крова и средств к существованию. При этом лидеры "свободной" Европы цинично заявляли о готовности принять всех нуждающихся, предоставить им возможность пользоваться всеми благами "европейской демократии".

В сложившейся ситуации ЦК КПУ призывает Брюссель не идти на поводу у Вашингтона, кровно заинтересованного в ослаблении Европы и усилении там своего влияния, в том числе через нагнетание противостояния по линии Беларусь - Украина - Россия. Авторы заявления уверены, что ЕС должен приступить к прямым переговорам с законно избранным Президентом Александром Лукашенко для разрешения кризиса.

"Центральный комитет Компартии Украины заявляет о своей безусловной поддержке усилий Президента Александра Лукашенко, направленных на организацию прямого конструктивного диалога с ЕС и Польшей как членом Евросоюза с целью выхода из сложившейся ситуации мирным путем и недопущения полномасштабной войны в Европе, о которой как возможности выхода из глубочайшего системного кризиса так мечтают на Капитолийском холме и в Белом доме. Прямой диалог - единственный в данной ситуации путь к установлению мира. Как и прямой диалог Киева с Донецком и Луганском - единственный путь к прекращению гражданской войны на Донбассе", - резюмируется в заявлении.-0-