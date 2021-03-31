Компенсации, защита вложений - изменения в закон об инвестициях готовы к рассмотрению депутатов

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический блок вопросов в законопроектной деятельности депутатов сегодня один из приоритетных. Об этом сообщил журналистам перед заседанием Совета Палаты представителей председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Валентин Семеняко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время в палате на рассмотрении находится 25 законопроектов, 18 из них будут включены в примерный график работы. Уже готовы к рассмотрению 11, над остальными работа продолжится", - сказал Валентин Семеняко.

Он конкретизировал, какие именно законопроекты в первоочередной повестке дня, а именно для оперативного реагирования на современные вызовы. Это и акты о недопущении героизации нацизма, противодействии экстремизму, ряд актов для повышения внутренней и внешней безопасности страны.

"Солидно представлен экономический блок. В частности, изменения в закон об инвестициях, которые позволят сделать инвестиционный климат в республике более привлекательным, - уточнил Валентин Семеняко. - Предусматривается защита инвестиций от определенных факторов, разрешение конфликтов между инвесторами и Республикой Беларусь, а также предусматривается ряд компенсационных мероприятий, связанных с финансовыми рисками".

По его словам, изменения в законодательство о дорожном движении позволят "сделать жизнь автомобилистов более комфортной". Много внимания сейчас депутаты уделяют Кодексу об образовании: предусмотрен ряд комплексных мероприятий. В июне запланированы парламентские слушания по этому вопросу.

Кроме того, депутаты включились в совершенствование Основного закона.

На заседании под руководством председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко обсуждаются вопросы о законодательной повестке пятой сессии Палаты представителей и ходе подготовки законопроектов к рассмотрению, о проведении парламентских слушаний "Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР", участии депутатов в республиканской акции "Неделя леса" и др.

Блок вопросов в экономической сфере будет рассмотрен через призму программных документов страны. "Необходимо завершить работу над проектом закона о саморегулируемых организациях, об инвестициях, возмещении банковских вкладов. В ближайшие месяцы также должны поступить проекты, актуализирующие Банковский кодекс, законодательство о рынке ценных бумаг, о государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования, лицензировании, об экономической несостоятельности. Эти документы очень важные и должны обеспечить наращивание экономического потенциала деловой среды. Парламентариям уже сейчас надо подключиться к работе над республиканским бюджетом на 2022 год и изменениями в налоговое законодательство", - отметил Владимир Андрейченко.

Помимо того, он обратил внимание, что депутатам необходимо продолжить разъяснительную работу с населением, общественный диалог по всем возможным площадкам, а также контроль за ценообразованием на социально значимые товары и лекарства, "обеспечивая эффективный фильтр на пути неоправданного завышения цен".-0-

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