Комплекс дезсредств для обработки оборудования и производственных помещений создали в БГУ

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс дезинфицирующих средств для обработки оборудования и производственных помещений "Нависан" создали в БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Авторство принадлежит коллективу НИИ физико-химических проблем. Руководителем проекта выступил заведующий лабораторией неорганических сорбентов и антикоррозионных покрытий Владимир Шабловский.

Это дезинфицирующие средства нового поколения. Они экологически безопасны и предназначены для комплексной химической "холодной" дезинфекции помещений и оборудования предприятий пищевой промышленности, бытовой сферы, а также сельского, автотранспортного, коммунального хозяйства.

"Комплекс состоит из препаратов для различных областей применения. Например, "Нависан-1" предназначен для дезинфекции инвентаря, тары, коммуникаций, закрытых автоматизированных систем предприятий пищевой промышленности, воздуха производственных и вспомогательных помещений, а также транспортных средств. "Нависан-Агро" используется в овоще- и фруктохранилищах, а "Нависан-Вет" - для обработки помещений и оборудования убойных цехов мясоперерабатывающих предприятий, животноводческих ферм, автотранспорта, перевозящего скот. Все растворы имеют текстуру прозрачной бесцветной жидкости и основаны на перекиси водорода и надмолочной кислоте", - рассказали в пресс-службе.

Комплекс средств обладает высокой бактерицидной активностью по отношению к грамотрицательным и грамположительным бактериям, в том числе групп кишечной палочки, стафилококков, стрептококков, сальмонелл, дрожжей, плесневых грибов, микобактерий туберкулеза. Средства отличаются низкой токсичностью, длительным действием и минимально негативным влиянием на экологию, человека и сельскохозяйственных животных, так как распадаются на химически нейтральные вещества.

Дезинфекция предприятий проводится для устранения возбудителей инфекционных болезней, в профилактических целях. В настоящее время инновация успешно применяется на отечественных предприятиях, налажено сотрудничество со странами ближнего зарубежья.-0-