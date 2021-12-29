Комплекс "Маяк Минска" - люкс апартаменты в престижном районе мегаполиса!

Готовый многофункциональный комплекса "Маяк Минска" - проект, который задает новые стандарты качества жизни! Здесь можно комфортно жить, отдыхать и работать!

Выбирайте апартаменты в многофункциональном комплексе "Маяк Минска" и наслаждайтесь правильным решением! Инфраструктура премиального уровня в сочетании с первоклассным комфортом делает это место заманчивым для всех жителей мегаполиса!

Получить консультацию можно у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719. А лучше приходите в наши офисы продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11. Также наши специалисты работают в 57 городах страны!

Оценить по достоинству комплекс "Маяк Минска" смогут только те, кто ценит собственное время и комфорт. Этот комплекс обязательно покорит вас! Только посмотрите, сколько у него преимуществ:

· Развитая инфраструктура

Все необходимые услуги и магазины доступны прямо на территории комплекса: детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и рестораны, фитнес-центры и тренажерные залы.

Фонтан "Дана Танец" - гордость комплекса

Бульвар Пикассо – отличное место для отдыха

Бульвар понравится и взрослым, и детям

Национальная библиотека в двух минутах ходьбы

Здесь же находится важная точка притяжения и минчан, и гостей столицы – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall.

Здесь находится торгово-развлекательный центр Dana Mall

Новогодние декорации в ТРЦ Dana Mall

В Dana Mall можно отдохнуть и приобрести все необходимое

Еще одно место активной городской жизни - пешеходный бульвар Пикассо. Здесь постоянно проводятся городские праздники, а летом работает мультимедийный фонтан "Дана Танец". Вам не захочется никуда ходить!

Детский сад в границах комплекса

Через дорогу от "Маяка Минска" - современная школа

Здесь большое количество детских и спортивных площадок

· Хорошая экология

Комплекс построен рядом с Национальной библиотекой и по соседству с обширной зеленой зоной – его жителям гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов.

Здесь много сочной зелени

Через дорогу – Национальная библиотека Беларуси

· Транспортная доступность

В пешей доступности расположена станция метро "Восток", здесь же – многочисленные маршруты наземного транспорта.

Вам понадобится 10 минут, чтобы добраться до центра города и буквально 15 минут, чтобы попасть в Национальный аэропорт.

· Деловая среда

Комплекс "Маяк Минска" очень удобен для ведения бизнеса. Здесь можно арендовать помещения коммерческого назначения, а также снять офис в бизнес-центре Dana Center.

В двух минутах ходьбы находится бизнес-центр Dana Center

В "Маяке Минска" можно арендовать или купить коммерческое помещение

· Уникальный стиль

У каждого дома в комплексе "Маяк Минска" - свой индивидуальный стиль. Лобби спроектированы с применением уникальных дизайнерских решений. Подъезды оснащены современной домофонной системой и комфортными лифтами, на первом этаже – стойка консьержа, зона отдыха и санитарная комната.

Лобби дома "Леонардо да Винчи" в "Маяке Минска"

Лобби дома "Микеланджело" в "Маяке Минска"

· Высокий уровень комфорта

Архитекторы позаботились о том, чтобы планировки учитывали многообразие стилей жизни и позволяли эффективнее использовать жилую площадь. Пропорции комнат рассчитаны так, чтобы жильцам было легко и удобно распланировать расстановку мебели в своей квартире. Во всех апартаментах – высокие потолки и панорамные окна – а значит много света.

Так комплекс выглядит с высоты птичьего полета

Вам не захочется никуда переезжать!

Элитная недвижимость в многофункциональном комплексе "Маяк Минска" - ваш лучший выбор!

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