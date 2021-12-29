Комплекс "Маяк Минска" - люкс апартаменты в престижном районе мегаполиса!

Готовый многофункциональный комплекса "Маяк Минска" - проект, который задает новые стандарты качества жизни! Здесь можно комфортно жить, отдыхать и работать!
Выбирайте апартаменты в многофункциональном комплексе "Маяк Минска" и наслаждайтесь правильным решением! Инфраструктура премиального уровня в сочетании с первоклассным комфортом делает это место заманчивым для всех жителей мегаполиса!
Получить консультацию можно у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719. А лучше приходите в наши офисы продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11. Также наши специалисты работают в 57 городах страны!
Оценить по достоинству комплекс "Маяк Минска" смогут только те, кто ценит собственное время и комфорт. Этот комплекс обязательно покорит вас! Только посмотрите, сколько у него преимуществ:
· Развитая инфраструктура
Все необходимые услуги и магазины доступны прямо на территории комплекса: детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и рестораны, фитнес-центры и тренажерные залы.
Здесь же находится важная точка притяжения и минчан, и гостей столицы – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall.
Еще одно место активной городской жизни - пешеходный бульвар Пикассо. Здесь постоянно проводятся городские праздники, а летом работает мультимедийный фонтан "Дана Танец". Вам не захочется никуда ходить!
· Хорошая экология
Комплекс построен рядом с Национальной библиотекой и по соседству с обширной зеленой зоной – его жителям гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов.
· Транспортная доступность
В пешей доступности расположена станция метро "Восток", здесь же – многочисленные маршруты наземного транспорта.
Вам понадобится 10 минут, чтобы добраться до центра города и буквально 15 минут, чтобы попасть в Национальный аэропорт.
· Деловая среда
Комплекс "Маяк Минска" очень удобен для ведения бизнеса. Здесь можно арендовать помещения коммерческого назначения, а также снять офис в бизнес-центре Dana Center.
· Уникальный стиль
У каждого дома в комплексе "Маяк Минска" - свой индивидуальный стиль. Лобби спроектированы с применением уникальных дизайнерских решений. Подъезды оснащены современной домофонной системой и комфортными лифтами, на первом этаже – стойка консьержа, зона отдыха и санитарная комната.
· Высокий уровень комфорта
Архитекторы позаботились о том, чтобы планировки учитывали многообразие стилей жизни и позволяли эффективнее использовать жилую площадь. Пропорции комнат рассчитаны так, чтобы жильцам было легко и удобно распланировать расстановку мебели в своей квартире. Во всех апартаментах – высокие потолки и панорамные окна – а значит много света.
Элитная недвижимость в многофункциональном комплексе "Маяк Минска" - ваш лучший выбор!