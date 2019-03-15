Комплекс управления огнем артиллерии "Лектор" представят на MILEX-2019

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переносной комплекс управления огнем артиллерии 7А0917 "Лектор" будет представлен в Минске на выставке MILEX-2019, которая пройдет в мае этого года. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном военно-промышленном комитете.

Комплекс создан ОАО "АГАТ - системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления". Он успешно прошел предварительные испытания и готовится к представлению на государственные испытания в интересах военного ведомства.

"Лектор" имеет три уровня управления - командир батареи, старший офицер батареи и командир расчета (орудия). "В состав технических средств командира батареи входит планшетный компьютер, носимая радиостанция и прибор разведки "Капонир". В комплекте техсредств старшего офицера батареи входит и автоматическая метеостанция. Для управления и подготовки стрельбы орудия в распоряжении командира расчета имеется карманный персональный компьютер и радиостанция", - рассказали в ведомстве.

Необходимый перечень устройств позволяет решать весь комплекс задач по управлению и подготовке стрельбы артиллерийской батареи. Все технические средства и программное обеспечение, за исключением компактной метеостанции, разработаны в организациях Госкомвоенпрома и оборонного сектора экономики.

Новинка от ОАО "АГАТ - системы управления" была представлена в феврале на выставке разработок организаций Госкомвоенпрома, на заседании итоговой коллегии комитета за 2018 год, а также на международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2019 в Абу-Даби.-0-