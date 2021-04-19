Комплексная тренировка по поисково-спасательному обеспечению полетов прошла в Мачулищах

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В смешанной авиационной базе в Мачулищах прошла комплексная тренировка по поисково-спасательному обеспечению полетов. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"По замыслу тренировки воздушное судно потерпело крушение в районе города Барановичи, экипаж подал сигнал бедствия. Через считанные минуты с аэродрома Мачулищи в небо поднялись дежурные силы на вертолете Ми-8МТВ-5. При подлете к месту вертолет завис над условным местом крушения воздушного судна, с борта была спущена спасательная люлька для эвакуации раненого. Ему оказали первую медицинскую помощь и доставили на вертолете в ближайшее медучреждение в Барановичах", - рассказали в Минобороны.

Во время тренировки также прошла отработка десантирования авиационных спасателей парашютным способом с высоты 1 тыс. м.

Дежурство по поисково-спасательному обеспечению полетов ведется в авиабазе круглые сутки 365 дней в году. Комплексные тренировки с реальным вылетом вертолетов проходят не реже раза в квартал.-0-