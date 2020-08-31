Комплексное тактическое учение на Гродненском направлении входит в завершающую фазу

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Гродненском тактическом направлении входит в завершающую фазу комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Разведывательные подразделения 11-й отдельной механизированной бригады выполняют задачи по ведению разведки на указанных участках местности. Подразделения 465-й ракетной бригады и 336-й реактивной артиллерийской бригады несут боевое дежурство. Во время выполнения мероприятий боевой подготовки осуществляется вывод из состава дежурных сил по ПВО дополнительно назначенных сил и возврат их в пункты постоянной дислокации.

Подразделения беспилотных авиационных комплексов по вызову и планам командиров бригад осуществляют мониторинг местности в указанных районах. Подразделения радиоэлектронной борьбы выполняют поставленные задачи по ведению разведки.-0-