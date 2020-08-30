Комплексное тактическое учение на Гродненском направлении вступило в активную фазу - Минобороны

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск под руководством командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майора Виктора Гулевича вступило в активную фазу. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

В маневрах участвуют механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы. Тематика учения - подготовка и ведение специальных и оборонительных действий на Гродненском тактическом направлении. Отрабатываются поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований противника с использованием воздушных поисково-штурмовых групп сил специальных операций во взаимодействии с танковыми и мотострелковыми подразделениями. Также будет отработано ведение оборонительного боя на двух направлениях.

В первый день в учение по борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями противника вблизи государственной границы вступили военнослужащие 103-й Витебской воздушно-десантной бригады. На второй день учения театр боевых действий переместился в район переправы через реку Неман, где заняла оборону танковая рота отдельного гвардейского танкового батальона. По замыслу, противник перешел государственную границу и направлялся к переправе.

Комплексное тактическое учение на Гродненском направлении проводится с 28 по 31 августа.-0-