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07 апреля 2021, 09:00

Комплексное транспортное решение: по Минску начнут ездить автобусы МАЗ третьего поколения

Какой он – автобус третьего поколения МАЗ 303, который уже в этом году будет колесить по дорогам столицы, узнали у разработчиков инновационной модели – ОАО "Минский автомобильный завод".

Новинка значительно отличается от своих предшественников второго поколения и уж тем более первой модели отечественных автобусов МАЗ 103, которые завод стал массово выпускать в начале 90-х годов. Надо сказать, серьезные преобразования произошли не только по части конструкторских решений. Существенно поменялся дизайн автобуса и его внутреннее наполнение. Рассказываем обо всем по порядку.

По принципу модулей

В основе производства автобусов – модульная система сборки каркаса. Если тот же МАЗ 203 имел цельный каркас, который мостовался и шел далее по линии сборки, то в новом варианте конструкция, каркас которой собирается из нескольких модулей, универсальная во всех отношениях. Например, 12-метровый автобус МАЗ 303 со временем сможет преобразовываться в 9-метровый либо 18-метровый путем добавления (замены) на более короткие или длинные модули каркаса.

– Новое поколение белорусских автобусов способно конкурировать с лучшими моделями ведущих мировых марок. Ведь кроме надежности и экологичности мы сделали упор на комфорт пассажиров и водителей: одним должно быть удобно ехать в транспорте, а вторым – управлять им. Переосмыслив устройство и внешний вид автобуса, совместили в нем современный европейский дизайн и национальные традиции нашей страны. Уверены, что пассажиры оценят по достоинству нашу новинку, – отмечает заместитель коммерческого директора по реализации пассажирской техники ОАО "МАЗ" Владимир Дормаш. – К тому же, приступая к разработкам и производству пассажирской техники третьего поколения, конструкторы Минского автомобильного завода заранее закладывают перспективу уже на четвертое поколение.

Заместитель коммерческого директора по реализации пассажирской техники ОАО "МАЗ" Владимир Дормаш
Заместитель коммерческого директора по реализации пассажирской техники ОАО "МАЗ" Владимир Дормаш

Вот это дизайн!

Второе поколение автобусов было задумано и впоследствии выполнено в более строгих формах и прямых линиях, навеянных началом 2000-х, когда над разработкой МАЗ 203 трудились здешние конструкторы. Модель третьего поколения ожидал не просто рестайлинг: дизайнеры серьезно поработали над внешним видом техники. Да так, что современный автобус не похож ни на один из тех, что когда-либо выпускался на Минском автозаводе.

По словам Владимира Дормаша, главная фишка, отличающая технику МАЗ, это дизайн корпуса, плавные линии которого вырисовывают силуэт национального символа Беларуси – зубра.

– Многие элементы и решения были впервые применены в этой модели. Дизайн и вправду получился весьма эффектным – перед нами современный образец городской пассажирской техники. К слову, обновление дизайна не повлекло за собой каких-то дополнительных расходов. Все обыграно линиями, очертаниями, остеклением и фальшбортами.

Полуторные сиденья, зарядка для смартфона, теплая кнопка…

Это далеко не все, что скрывает в себе просторный салон новинки МАЗа.

Автобус стал на полметра длиннее, "опустился" еще на 20 мм ниже к уровню дороги, и в салоне удалось разместить больше сидений в центральной части, на низком полу.

– Основная задача, которая стояла перед конструкторами при разработке модели МАЗ 303, – минимизировать количество сидений на пандусах. С задачей специалисты успешно справились: из компоновки в 27 посадочных мест 16 из них выполнены на "беспандусной основе". В этом компоненте мы превзошли даже многих мировых производителей. Например, в предыдущем поколении при той же пассажировместимости удавалось разместить только 8 таких сидений, – поясняет Владимир Анатольевич.

Топливный бак, который в автобусах предыдущих поколений занимал немало места в салоне, в новой версии МАЗ 303 принял необычную Г-образную форму. Теперь он размещен над колесной аркой автобуса. Тем самым у передней двери появилось еще одно пассажирское сидение. Кстати, специальное место для ручной клади в автобусе тоже продумано.

Еще одна фишка 303-го – полуторные сиденья. По сути, они одиночные, но только шире привычных. Мама с ребенком на таком точно поместится. Наличие таких мест позволяет максимально использовать пространство и не стеснять тех пассажиров, которые стоят на площадке.

– Не менее важным был для нас не только эксплуатационный аспект, но и сервис, уборка автобуса. И даже, как требуют сегодняшние реалии, его дезинфекция, – уточняет собеседник. – Поэтому в нашей новой версии все сиденья, размещенные на низком полу, – не на пандусах, а также иные элементы, такие как тепловые отопители, крепятся не к полу, а к боковым стенкам. Это позволит эффективно убирать и чистить максимальную площадь автобуса, поскольку пыль и грязь могут повлиять на работоспособность как в целом всей техники, так и отдельных ее элементов.

С освещением тоже поработали на славу! Например, диодная многоцветная панель освещает дверные проемы, а датчик позволяет менять световой фон салона с холодного на теплый, в зависимости от времени суток – утреннего либо вечернего, что немаловажно для глаз пассажира. Поручней стало больше, да и конструкцию их решили изменить в лучшую сторону. Что еще? USB-разъемы! Их количество тоже увеличили: теперь они есть на каждом ряду сидений, поэтому подзарядить смартфон или планшет не составит труда.

В новый автобус даже внедрена такая система, как "адресные" ("теплые") кнопки – когда открывается только та дверь, которой воспользуется пассажир, а остальные закрыты. Простыми словами – это теплая кнопка, установленная снаружи и внутри салона. Обыденная ситуация: автобус подъезжает к остановке, и если на ней мало людей, то пассажир, нажав на кнопку, сам "заставит" открыться нужную ему дверь для входа. Зимой такая система позволяет лучше сохранить в салоне тепло.

Кроме того, внедрена функция бесконтактного противозащемления пассажира в проеме: если края двери приблизились на минимальное расстояние до человека, находящегося на их траектории, датчик сразу же даст команду механизму сработать в обратном направлении.

В кабине водителя

Подумали разработчики и о тех, кому предстоит управлять этими совершенными во всех смыслах автобусами и электробусами, – водителях.

– Рабочее место полностью обновлено. Установлен мультируль, а к регулируемому сиденью при желании можно добавить и функцию памяти. Датчики температуры – как в салоне, так и в кабине – подадут сигналы для работы кондиционера: по сути, климат-контроль. К тому же предусмотрены датчики дождя и света. А главное – все, что отвечает за работу автобуса, отображено на панели. Водителю не нужно отвлекаться и выходить из кабины для проверки тех или иных систем, – говорит Владимир Дормаш.

Еще одна особенность новой модели МАЗ 303 – датчик на инфракрасной основе. Умная система контроля состояния шофера, проанализировав параметры, не пропустит, например, момент, когда тот переутомится или, более того, начнет засыпать. Такой "контролер" сразу же "подаст голос" да еще отправит сообщение в диспетчерскую автопредприятия.

Когда ждать в Минске?

Четыре автобуса нового поколения уже реализованы и в скором времени начнут эксплуатироваться в ГП "Минсктранс", перевозить жителей и гостей столицы. Туда же через месяц поступят и четыре электробуса МАЗ 303Е. В регионах Беларуси эту чудо-технику (автобусы МАЗ) уже получили Светлогорск и Барановичи. Постепенно в этом году новые автобусы и электробусы появятся в каждой области нашей страны. В 2020 году МАЗ 303 также пополнили автопарк двух российских городов – Санкт-Петербурга и Сочи.

Главные цифры:

МАЗ 303

Габариты:

длина – 12,43 м;

ширина – 2,55 м;

высота – 3,1 м.

Количество мест для сидения – 27

Общая номинальная вместимость – 100 человек

Марина МАНУЙЛИК

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