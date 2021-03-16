Комплексную медпомощь за счет бюджета СГ в 2020 году получили 1288 пострадавших от аварии на ЧАЭС

16 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Союзные парламентарии выступают за придание статуса ежегодного мероприятию Союзного государства по оказанию комплексной медицинской помощи гражданам, пострадавшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Парламентского собрания Союза Беларуси и России по итогам состоявшегося сегодня заседания Комиссии по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий.

Депутатам была представлена информация о результатах выполнения в 2020 году мероприятия Союзного государства "Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". Мероприятие проводится в целях снижения показателей заболеваемости и инвалидности, вызванных радиационными факторами, и включает в себя оказание услуг высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, а также реабилитацию после проведенных оперативных вмешательств. "За прошедший год за счет бюджета Союзного государства комплексную медицинскую помощь получили 1288 граждан Беларуси и России", - проинформировали в пресс-службе.

"Депутаты - члены Комиссии Парламентского собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий отметили важность и необходимость реализации данного мероприятия и выступили с предложением о придании ему статуса ежегодно проводимого. Придание статуса ежегодного мероприятия Союзного государства гарантирует его ежегодное финансирование из союзного бюджета в необходимых объемах, а также освобождает государственных заказчиков от процедуры ежегодного обоснования целесообразности проведения мероприятия", - подчеркнули в пресс-службе.

На заседании обсуждены также итоги выполнения в 2020 году программы совместной деятельности Беларуси и России в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. По информации, представленной депутатам, целевые показатели программы в 2020 году выполнены в полном объеме.

"Парламентарии рассмотрели вопрос о подготовке мероприятия Союзного государства по оказанию медицинских реабилитационных услуг детям из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф. Предполагается, что в рамках мероприятия будет осуществляться реабилитация 100 детей на базе медицинских и санаторно-курортных учреждений Беларуси и России. Комиссия Парламентского собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий приняла решение оставить на контроле деятельность по подготовке и согласованию необходимых документов для включения данного мероприятия в проект бюджета Союзного государства на 2022 год. Министерствам здравоохранения Беларуси и России в установленном порядке предложено направить бюджетную заявку в Постоянный комитет Союзного государства", - добавили в пресс-службе.-0-