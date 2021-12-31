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31 декабря 2021, 18:56

Кому карьерный взлет, а кому новая любовь? Гороскоп на 2022 год

Фото из архива
Фото из архива

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наступающий 2022 год подарит всем знакам Зодиака немало прекрасных моментов. Что ждет представителей четырех стихий, рассказали в программе "Новое утро" на телеканале "РТР-Беларусь", сообщает БЕЛТА.

Особенно насыщенным год будет для огненных знаков. Они будут стремительными, как ракета, однако им все же важно уметь рассчитывать свои силы. "Стрельцов ждут перемены во всех сферах жизни, - предсказывает астролог Виктория Барздыко. - Обучайтесь, получайте новые знания, занимайтесь духовным ростом, обратите внимание на свое здоровье. В этом году есть шанс приболеть, поэтому будьте начеку".

Овнам звезды сулят карьерный взлет и финансовый бум. Есть все шансы распрощаться с болезнями и оздоровиться. Главное - находить время для семьи и отдыха.

Львам придется хорошенько потрудиться, но фортуна будет на их стороне. Они могут брать кредиты. Звезды помогут им раскрыть новый потенциал и повысить самооценку.

Интересным будет год и у знаков стихии Земли. У Тельцов впереди год глобальных перемен. Пережить трансформацию поможет удача. Найдутся достойные партнеры, инвестиции, "выстрелит" интернет-проект.

Девам звезды советуют меньше стесняться, впереди встреча с перспективными людьми. И даже больше - со своей половинкой.

"Козероги, вам в этом году повезет, потому что этот год будет стабильным во всех сферах жизни. Обратите внимание на здоровье, сферу финансов и на вашу семью, вероятно, близким понадобится ваша поддержка и просто ждите удачу, она сама вас найдет", - рассказала астролог Виктория Барздыко.

Представители стихии Воздуха должны избавиться от лишнего груза прошлого. Только в таком случае выйти на новый виток могут Близнецы. Легко перемены не даются, но успешный бизнес, свой дом и замужество того стоят. "Дерзайте", - советует астролог.

Весам звезды обещают успех в финансах и семье, Юпитер, который входит в знак Рыб, приблизит их мечту об идеальной фигуре и внешности.

Для Водолеев 2022 будет годом, когда можно повысить самооценку. "Обратите внимание на семью, вы можете укрепить связь со своими близкими, наслаждаться отношениями и при этом простить за прошлые обиды", - рассказала астролог.

Повезет в наступающем году и знакам из стихии Воды. Для Раков Тигр будет мурчать в удовольствие. На горизонте появится квартирка мечты. Поездки за тридевять земель станут судьбоносными. Легко будет даваться обучение.

Максимально плодотворным окажется год для Скорпионов. Получить новую должность, издать книгу, стать мамой, переехать в другую страну - все не исключено. Как и расстаться со старой любовью и повстречать новую.

"Рыбы в новом году смогут проявить свои таланты, показать себя миру. Этот год будет удачным. Да, с вами будет происходить много таинственного, но вы же это любите, не теряйтесь! Живите, жизнь бьет ключом", - отметила Виктория Барздыко.-0-

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