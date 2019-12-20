Кондрусевич: новой информации относительно визита Папы Римского в Беларусь пока нет

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новой информации относительно визита Папы Римского в Беларусь пока нет, заявил сегодня журналистам Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пока нет никакой новой информации. Епископы регулярно должны ездить с отчетом в Ватикан, в прошлом году мы встречались с Папой, приглашали его в Беларусь. Он высказывал пожелание приехать. На сегодняшний день конкретно ничего не известно. Мы ждем и молимся", - сказал Тадеуш Кондрусевич.

Говоря о приближающемся празднике Рождества, митрополит отметил, что особое внимание верующим в эти дни необходимо уделить духовной подготовке. "К сожалению, в современном мире эта подготовка чаще сводится к приобретению подарков. Все это должно быть. Но это не может заслонить главной идеи - духовной подготовки к празднику, - подчеркнул он. - Собраться вместе и отпраздновать - это хорошо. Но прежде всего это должен быть духовный праздник в наших сердцах".-0-