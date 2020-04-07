7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич призывает католиков отпраздновать Пасху дома. Об этом он заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"С одной стороны, это хорошо, что люди идут в костел и тянутся к Богу, но, с другой стороны, они читают информацию в интернете и все больше людей можно увидеть в масках. На Пальмовое воскресенье я видел в костеле, наверное, 20-25% верующих в масках. Я не могу приказать не идти в костел, но я призываю смотреть на состояние своего здоровья и соблюдать необходимую дистанцию во время посещения храма", - сказал Тадеуш Кондрусевич.

По его словам, каждый верующий должен сам принимать для себя решение. "Если человек ощущает, что может кого-то заразить, то лучше не приходить в храм. Не надо искушать Бога. Мы должны молиться и действовать в соответствии со здравым смыслом", - отметил митрополит.

И в первую очередь это касается пожилых людей, которым в эти дни следует ограничить перемещение и контакты. Рекомендовано остаться сейчас дома, чтобы позже прийти всей семьей в храм. Тем более что организованы онлайн-трансляции служб. Верующие должны понимать, что не вода освящает блюда на пасхальном столе, а молитва, которую произносит священник.

Вместе с тем в костелах принимаются все необходимые санитарно-гигиенические меры: имеются растворы для антибактериальной обработки рук, проводится необходимая дезинфекция помещений.-0-