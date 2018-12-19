Кондрусевич: включение Будславского феста в список ЮНЕСКО - важное событие для Беларуси

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич назвал важным событием 2018 года включение Будславского феста в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Внесение Будславского феста в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО - это честь для католического костела. Это большое событие для Беларуси, которая становится благодаря этому решению более узнаваемой в мире", - сказал Тадеуш Кондрусевич.

По традиции Будславский фест проходит в начале июля. На ежегодное мероприятие собираются более 30 тыс. человек. "Будславский фест - это не только торжество для католиков, в нем принимают участие также и православные. Он становится уже не просто религиозным, а национальным событием", - отметил митрополит.

Решение о включении Будславского феста в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества было принято 28 ноября в ходе 13-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Сессия комитета проходила в столице Маврикия Порт-Луи.

Будславский фест - один из символов белорусской идентичности, торжество, которое происходит в атмосфере всеобщего уважения и дружбы, объединяет различные группы людей, независимо от их религиозных взглядов, социального статуса и гендерных различий. Включение белорусского элемента в список ЮНЕСКО явилось результатом многолетней совместной работы Национальной комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО, Министерства культуры и Министерства иностранных дел при широком участии местных органов власти и сообществ, неправительственных организаций и экспертов.

В 2009 году в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО также был включен белорусский элемент нематериального культурного наследия - праздничный рождественский обряд "Колядные цари" в деревне Семежево Копыльского района Минской области. В 2018 году Беларусь также направила на рассмотрение комитета ЮНЕСКО предложение о включении весеннего обряда "Юровский хоровод" в список нематериального культурного наследия. Решение по этому вопросу будет принято комитетом на 14-й сессии в декабре 2019 года.-0-