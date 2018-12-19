Кондрусевич: вопрос визита Папы Римского в Беларусь пока не решен

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос визита Папы Римского в Беларусь пока не решен, отметил Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич в интервью телеканалу СТВ , сообщает БЕЛТА.

"В этом году мне много раз довелось встречаться с Папой. Весь октябрь провел в Риме, потому что было очередное заседание Синода епископов. И так получилось, что меня поселили в тот же дом, где живет Папа, поэтому мы встречались во время обеда, ужина. Приходилось даже идти вместе - он пешком всегда идет из дома святой Марфы в зал Синода. Мы затрагивали этот вопрос (визита Папы Римского в Беларусь. - Прим. БЕЛТА). Надеюсь. Пока еще вопрос не решен до конца, но видно, что очень хотел бы приехать", - сказал Тадеуш Кондрусевич.

Он также рассказал о подготовке к празднованию Рождества. "Мы завершаем период подготовки - Адвент. Самое главное - это духовная подготовка человека. Мы старались организовать во всей епархии и во всей Беларуси в каждом приходе духовные упражнения, таинство покаяния, специальные богослужения. Адвент - это время ожидания, но радостного ожидания празднования торжества Рождества Христова", - отметил митрополит.-0-