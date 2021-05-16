Конференция e-Health в Минске привлечет мировых экспертов в электронном здравоохранении

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "e-Health - цифровая трансформация системы здравоохранения Республики Беларусь" состоится в Минске 18 мая, сообщили БЕЛТА в Минздраве.
Мероприятие пройдет в павильоне на пр.Победителей, 20/2. Оно станет частью программы международного медицинского форума "Здравоохранение Беларуси".
"Ключевым событием деловой программы форума станет международная научно-практическая конференция "Цифровая трансформация системы здравоохранения Республики Беларусь" (e-Health). В ней будут участвовать представители Министерства здравоохранения Беларуси, зарубежных министерств и ведомств, международные эксперты Всемирной организации здравоохранения, белорусские и зарубежные специалисты, которые обладают уникальными компетенциями и опытом создания систем электронного здравоохранения на национальном уровне", - подчеркнули в Минздраве.-0-