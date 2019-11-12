Конференция Евразийской ассоциации оценки качества образования пройдет в Минске 14-15 ноября

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмая ежегодная международная конференция Евразийской ассоциации оценки качества образования (ЕАОКО) пройдет в Минске 14-15 ноября, сообщили БЕЛТА в Национальном институте образования (НИО).

Основной темой конференции станет внутришкольная и внутриклассная оценка качества образования. "Дополнительно будут обсуждаться оценка навыков учащихся XXI века и оценка качества образования в контексте подготовки педагогических кадров", - рассказали в НИО.

Организатор конференции - Национальный институт образования при поддержке Министерства образования.

ЕАОКО создана в 2012 году экспертами и организациями, которые занимаются научными и прикладными аспектами оценки качества образования. В проектах и мероприятиях ассоциации участвуют страны СНГ: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Цель ЕАОКО - обоснование и практическая разработка оценки качества образования в странах Содружества. "Ассоциация обеспечивает единую платформу для обсуждения, обмена мнениями, конструктивного сотрудничества между специалистами центров оценки качества образования, исследователями, экспертами", - отметили в НИО.

В институте подчеркнули, что в Беларуси оценке качества образования уделяется особое внимание. Так, в 2018 году белорусские школьники приняли участие в Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). Результаты этого исследования позволят получить информацию об общей результативности национальной системы образования, дать ей многоаспектную характеристику и выработать рекомендации по повышению ее эффективности, пояснили в НИО.-0-