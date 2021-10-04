Конференция о научно-техническом прогрессе в ЖКХ пройдет в НАН 7-8 октября

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третья международная конференция "Научно-технический прогресс в жилищно-коммунальном хозяйстве" пройдет 7-8 октября на базе Института ЖКХ Национальной академии наук, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Цель конференции - рассмотреть комплекс научных и научно-практических задач, актуальных в современных условиях в отрасли ЖКХ, находящейся на пороге существенной технологической модернизации. На полях форума ученые и специалисты обсудят вопросы инновационной модернизации технологий водоснабжения и водоотведения, предотвращение загрязнения источников водоснабжения, управление и использование осадков сточных вод, развитие систем теплоснабжения, эксплуатацию зданий и возобновляемые альтернативные источники энергии для жилищно-коммунального хозяйства. Не останутся без внимания проблемы экологии городской коммунальной среды, переработка и вовлечение твердых коммунальных отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья и уменьшение объемов их образования, актуальные проблемы малых населенных пунктов, цифровизация процессов и образование в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В конференции примут участие руководители Министерства жилищно-коммунального хозяйства, представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, руководство Департамента по энергоэффективности Госстандарта, Национальной академии наук, а также вузы и другие организации.

На форуме будет организована выставка инновационных разработок для системы ЖКХ, в которой примут участие организации различных направлений.

Конференция организована НАН Беларуси и Министерством жилищно-коммунального хозяйства.-0-