Конференция о защите информации позволяет выработать предложения для новых союзных программ - Рапота

21 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Конференция "Комплексная защита информации" позволяет обсудить и выработать во время дискуссии практические рекомендации и предложения для формирования проектов новых перспективных союзных программ. Об этом говорится в приветствии к участникам научного форума государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Григория Рапоты, конференция по праву является ведущей площадкой Союзного государства для обсуждения вопросов комплексной защиты безопасности научными, образовательными, производственными и государственными учреждениями двух стран. "Практическое значение конференции трудно переоценить, ее результаты широко используются в вопросах совершенствования информационной безопасности и систем защиты информации Беларуси и России, а также в иных смежных сферах деятельности", - говорится в приветствии.

В 2018 году начата реализация четвертой по счету программы "Совершенствование системы защиты информационных ресурсов Союзного государства и государств-участников договора о создании Союзного государства в условиях нарастания угроз в информационной сфере". Ее цель состоит в опережающем развитии технологий защиты информресурсов двух стран в условиях складывающейся вокруг государств геополитической обстановки. "Конференция, опираясь на широкий круг и квалификацию ее участников, позволяет обсудить и выработать в ходе дискуссии практические рекомендации и предложения для формирования проектов новых перспективных союзных программ", - отметил Григорий Рапота в письме. Он пожелал участникам результативной работы.

Сегодня в Витебске начала работу XXIV научно-практическая конференция "Комплексная защита информации". Трехдневное мероприятие проходит на базе Витебского государственного технологического университета. Его участниками стали известные ученые, высококвалифицированные специалисты, представители ведущих организаций, осуществляющих деятельность в области защиты информации из Беларуси и России. Во время конференции они обсудят официальную политику двух государств в этой сфере, обменяются опытом по технологиям и решениям. Организаторами конференции являются Постоянный комитет Союзного государства и Парламентское собрание Союза Беларуси и России. По итогам ее проведения планируется издать сборник материалов.-0-