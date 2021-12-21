Конференция по информационным технологиям и стандартам пройдет в Минске 22 декабря

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21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС) 22 декабря проводит конференцию по информационному обеспечению в области технического нормирования и стандартизации в форматах офлайн и онлайн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта. О цифровой трансформации в стандартизации, перспективах и организации работ в этой сфере расскажут ведущие специалисты Беларуси и России. О своем участии заявили более 180 организаций различных отраслей экономики. Конференция приурочена к 10-летию полнотекстовой информационно-поисковой системы "Стандарт". В этой системе содержится полная и достоверная информация о технических нормативных правовых актах в области технического нормирования и стандартизации (технические регламенты, технические кодексы установившейся практики, государственные стандарты, общегосударственные классификаторы), а также о технических нормативных правовых актах, не относящихся к области технического нормирования и стандартизации, техническом законодательстве ЕАЭС (ТС), международных и региональных стандартах, европейских стандартах, технических регламентах государств - участников СНГ, национальных стандартах Республики Казахстан и Российской Федерации. Кроме того, "Стандарт" предоставляет широкий спектр функциональных возможностей.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!