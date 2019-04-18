Конференция по противодействию международному терроризму пройдет на базе МПА СНГ в Санкт-Петербурге

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конференция по противодействию международному терроризму пройдет 18 апреля в штаб-квартире Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.
К участию приглашены парламентарии, занимающиеся вопросами борьбы с терроризмом и укрепления безопасности, представители международных специализированных организаций, органов исполнительной власти, экспертного и научного сообществ.
На форуме планируется обсудить роль международных институтов в противодействии терроризму, предотвращении использования сетевых технологий для распространения экстремистских идей, совершенствовании законодательства в целях преследования террористов и пресечения финансирования терроризма.
Организаторами мероприятия выступили Межпарламентская ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств, Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея Средиземноморья, Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности, Межпарламентский союз, а также Контртеррористическое управление ООН.-0-
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