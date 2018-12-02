Конференцию по вопросам безгражданства в СНГ проведут в Минске

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная конференция по вопросам безгражданства в странах Содружества пройдет 4-5 декабря в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Целями конференции являются анализ ситуации в сфере безгражданства в Беларуси и странах СНГ, обмен передовым опытом с другими европейскими странами, стимулирование разработки наиболее приемлемых подходов и стратегий, направленных на идентификацию лиц без гражданства, предотвращение новых случаев безгражданства.

Безгражданство - серьезная проблема, которая касается не менее 10 млн человек во всем мире. Случаи безгражданства возникают в силу различных причин, в том числе из-за пробелов в законодательстве и несовершенства правоприменительных практик, миграции. В 2014 году УВКБ ООН начало реализацию глобальной кампании по ликвидации безгражданства в течение 10 лет (кампания #IBelong). Она основывается на глобальном плане действий, содержащем программу из 10 шагов, которые необходимо предпринять для разрешения ситуаций безгражданства и предотвращения возникновения новых подобных случаев. В 2019 году планируется провести мероприятие с участием высокопоставленных представителей стран всего мира, чтобы оценить достигнутый за первые пять лет проведения кампании #IBelong прогресс.

Международная конференция по вопросам безгражданства в странах Содружества организована представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Министерством внутренних дел Беларуси и Исполнительным комитетом СНГ в рамках кампании УВКБ ООН #IBelong. -0-