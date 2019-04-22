Конгресс евразийских СМИ пройдет 24-26 апреля в Тверской области

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Конгресс евразийских СМИ пройдет 24-26 апреля в городе Конаково Тверской области, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Евразийского банка развития.

В конгрессе примут участие около 70 представителей ведущих СМИ государств - участников ЕАЭС, а также руководство банка, представители ЕЭК, эксперты. На пленарном заседании планируется обсудить вызовы и возможности для ЕАЭС в условиях геоэкономической неопределенности. Речь, в частности, пойдет о прогрессивных инструментах внешнеторговой политики ЕАЭС, эффектах и потенциале заключенных торгово-экономических соглашений ЕАЭС с Вьетнамом, Ираном, КНР, развитии промышленной кооперации и создании евразийских брендов.

На панельных дискуссиях участники конгресса обсудят, как можно использовать инвестиционный потенциал ЕАБР для развития экономики стран-участниц и "евразийского бизнеса", проанализируют реализацию Договора о ЕАЭС, с момента подписания которого в этом году исполняется пять лет. В центре внимания будет также информационная повестка ЕАЭС.

Кроме того, на полях форума состоится конференция глав союзов журналистов Евразии.

I Конгресс евразийских СМИ прошел в Казахстане в сентябре 2018 года. Обсуждалась координация макроэкономической политики, вопросы использования национальных валют во взаимных расчетах, инвестиционное взаимодействие стран ЕАБР и другие актуальные темы евразийской повестки.

ЕАБР - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-