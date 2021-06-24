Конгресс "Наука, питание и здоровье" открылся в НАН Беларуси

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие III Конгресса "Наука, питание и здоровье" состоялось сегодня в Национальной академии наук Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как отметили в НАН, цель конгресса - обсуждение проблем питания и здоровья человека и поиск эффективных путей обеспечения и повышения качества пищевой продукции, приоритетное развитие научных исследований в области создания продуктов питания; развитие технологий производства, направленных на повышение качества пищевой продукции и продвижение принципов здорового питания в интеграционном формировании Евразийского экономического союза.

"Все те идеи ученых, которые прозвучат сегодня, уверен, скоро будут приняты на производстве. Мир стремительно развивается, и мы не должны отставать. Например, еще пять лет назад мы не знали, что такое электродиализ. В настоящее время же эта технология успешно внедрена не только на молочных предприятиях, но и там, где происходит отделение сахара, выделение белка определенной группы, жиров. Около 15 лет назад сложно было представить, что возможно произвести березовый сок без добавления сахара. Сегодня же этот продукт белорусского производства знаменит", - сказал генеральный директор НПЦ по продовольствию Зенон Ловкис.

В работе форума, который проходит с реальным присутствием и в онлайн-формате, участвуют ведущие ученые и специалисты научных организаций страны, представители министерств, ведомств и организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли, учреждений образования, эксперты из России, Молдовы, Казахстана, Армении и Украины.

На значимом научном мероприятии затрагивается широкий круг актуальных для современного общества проблем. Среди них - организация и обмен опытом по оценке и прогнозированию качества и безопасности пищевой продукции на уровне ЕАЭС, обсуждение научных достижений в области создания инновационных технологий продуктов питания, реализация научных исследований в сфере производства и обращения безопасного и качественного продовольствия как основы питания и здоровья человека. В центре внимания анализ и обсуждение современных тенденций в области достижения и управления качеством и безопасностью продовольственного сырья и пищевой продукции на международном, региональном и национальном уровнях, вопрос популяризации отечественных разработок в области производства пищевой продукции для здорового питания, в том числе со сниженным содержанием жира, сахара, соли, а также специализированной и обогащенной пищевой продукции.

"Материалы форума на ближайшие два года, до следующего конгресса, станут путеводителем, согласно которому мы будем двигаться дальше в плане создания продуктов питания, в том числе оздоровительного и персонализированного. Все это для нас важно. Многие участники поделятся сегодня на секциях своими разработками, которые касаются вопросов медицины, функциональных продуктов питания, контроля качества, технологических и технических устройств. Думаю, этот конгресс даст импульс для реализации следующих шагов", - добавил Зенон Ловкис.

Организатор мероприятия - Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию.

НПЦ по продовольствию - ведущая научная организация республики, которая осуществляет научно-техническое сопровождение всех отраслей пищевой промышленности. Основная цель его деятельности - концентрация научных исследований на решении актуальных задач по созданию серии новых конкурентоспособных продуктов питания для различных групп населения, разработка новых технологий и проектов. Дважды по итогам работы за 2017 и 2020 годы центр являлся лауреатом премии правительства за достижения в области качества.-0-