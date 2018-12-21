Конюк анонсировал кардинальные меры по улучшению работы антикоррупционных комиссий

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор Александр Конюк сообщил, что планируется принять кардинальные меры касательно работы антикоррупционных комиссий, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Конюк отметил, что в стране есть механизм, мотивирующий должностных лиц на принятие достаточных мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих коррупции, - это антикоррупционные комиссии, действующие при исполкомах, на предприятиях и т.д. "Вся проблема в том, что работают они неэффективно. Формализм сплошной. Эта практика наталкивает нас на мысль, что нужно будет менять положение, кардинально принимать решения", - сказал он.

Какие конкретно кардинальные решения это будут, генпрокурор не стал называть. "Их надо будет еще обсудить, доложить Президенту, как это требует законодательный процесс, и потом мы все приведем в жизнь", - добавил он.

Что касается усиления ответственности за коррупционные правонарушения, Александр Конюк отметил, что от Президента поступило указание ужесточить борьбу с коррупцией. Вместе с тем, по словам генпрокурора, это не означает, что будут приняты какие-то принципиальные решения в плане изменения законодательства: для эффективной борьбы с этим злом и у прокуроров, и у правоохранительных органов достаточно средств. Скорее, речь идет об ужесточении правоприменительной практики.

В Генеральной прокуратуре сегодня проходит заседание республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией под председательством Александра Конюка. В его работе принимают участие глава Администрации Президента Наталья Кочанова, председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик, начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси Андрей Павлюченко.-0-