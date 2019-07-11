Конюк: допмеры по борьбе с пьяными водителями могут вынести на общественное обсуждение

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк считает, что одних правовых мер в борьбе с пьянством за рулем недостаточно, и не исключил, что вопрос будет вынесен на общественное обсуждение. Об этом Александр Конюк сообщил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одних правовых мер недостаточно. Надо думать о каких-то дополнительных мерах" - сказал Александр Конюк. Он допустил, что вопрос может быть вынесен на общественное обсуждение, и призвал подключиться в том числе СМИ.

В Беларуси планируется ужесточить наказание за пьяные ДТП со смертельным исходом Генпрокуратура совместно с Советом Министров, Верховным судом и Администрацией Президента подготовила предложения об ужесточении ответственности за правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.

Последний случай в Брестской области (ДТП в Белоозерском районе, где погибли пять человек, в том числе трое детей. - Прим. БЕЛТА) Александр Конюк назвал просто возмутительным. "Все можно понимать, но когда дети гибнут ни за что!" - эмоционально высказался генпрокурор.

Он напомнил, что позиция Президента по вопросу борьбы с пьянством за рулем очень жесткая. Звучало, в частности, предложение о пожизненном лишении прав нетрезвых водителей. Генпрокурор не исключил, что в со временем в Беларуси к этому придут. Но, по его мнению, даже таких мер недостаточно - лишенные прав все равно садятся за руль, те, у кого конфисковали авто - берут на время чужие машины, угоняют их. "Меры с точки зрения закона надо принимать обязательно, но надо и еще какие-то другие прорабатывать", - сказал Александр Конюк.-0-