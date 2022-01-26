Конюк: нам надо убрать ненужную скромность в вопросе геноцида белорусского народа

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешние обстоятельства вынуждают Беларусь поднимать вопрос о геноциде народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил посол Беларуси в Армении Александр Конюк в интервью медиахолдингу "Иравунк", сообщает БЕЛТА.

"Что касается своевременности появления этого закона (о геноциде белорусского народа. - Прим. БЕЛТА), скажу свое личное мнение, почему сейчас, почему не раньше, не 20, не 30, не 40 лет назад. Для этого сложились обстоятельства - исторические, политические и другие, пришло время об этом говорить. Даже не то чтобы пришло время, а есть необходимость об этом говорить", - считает Александр Конюк.

По его мнению, ранее в силу скромности, может быть, каких-то других причин белорусы никогда не ставили вопрос о геноциде своего народа. Но, подчеркнул посол, это необходимо делать, "когда на страну идет неприкрытое политическое и экономическое давление, когда те, кто нас в свое время уничтожал, сейчас нас пытаются учить жить".

"Мы поставлены в такие условия, что мы должны об этом заявлять. Должны пересмотреть некоторые позиции, убрать ненужную скромность", - подчеркнул экс-генпрокурор.

Как сообщалось, законом "О геноциде белорусского народа" предусматривается юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года). Под белорусским народом понимаются все советские граждане, проживавшие на территории БССР в указанный период.

Одновременно устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа, например, посредством размещения соответствующей информации в СМИ либо в интернете.-0-

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