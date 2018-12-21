Конюк о "деле медиков": ряду лиц изменили меру пресечения

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор Александр Конюк рассказал о количестве поступивших в суд уголовных дел в отношении медиков, передает корреспондент БЕЛТА.
"На сегодня поступило четыре дела в отношении пяти фигурантов, в том числе заместителя министра здравоохранения", - сказал Александр Конюк. Ряду лиц изменена мера пресечения с заключения под стражу на более мягкую, добавил он.
В этой связи генеральный прокурор отметил, что в законодательство о госзакупках вносятся определенные изменения, призванные минимизировать коррупционные риски. Отвечая на вопрос о других законодательных изменениях, Александр Конюк сказал, что статей, предусматривающих ответственность за должностные преступления, на сегодня достаточно.
В Генеральной прокуратуре сегодня проходит заседание республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией под председательством Александра Конюка. В его работе принимают участие глава Администрации Президента Наталья Кочанова, председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик, начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси Андрей Павлюченко.-0-
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