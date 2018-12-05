Конюк о коррупции: некоторые уже утратили инстинкт самосохранения

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые должностные лица в местных органах власти утратили инстинкт самосохранения. Такое мнение сегодня на внеочередном заседании Могилевского облисполкома по вопросам борьбы с коррупцией в органах местного управления высказал генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, сообщили БЕЛТА в Генпрокуратуре.

Участие во внеочередном заседании Могилевского облисполкома по вопросам борьбы с коррупцией в органах местного управления сегодня приняли глава Администрации Президента Наталья Кочанова, генпрокурор Александр Конюк и председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик. "Не все руководители органов и организаций правильно понимают требования Президента об искоренении коррупции, способной подорвать основу любого государства. Это относится и к тем, кто сам совершает коррупционные правонарушения, и к тем, кто не принимает должных мер по их предупреждению", - сказал Александр Конюк.

Глава надзорного ведомства указал на то, что к руководителям местных органов управления и их заместителям предъявляются особые требования. "Вы всегда на виду у людей, любой ваш неверный шаг становится известен, вызывает общественное осуждение и подрывает авторитет власти. Потому и спрос с вас особый. Однако порой возникает такое чувство, что некоторые не только забыли про моральные нормы, но и утратили инстинкт самосохранения", - отметил генпрокурор.

По его мнению, коррупция все активнее проникает в сферу экономических отношений, в том числе при организации и проведении закупок. Результат - неэффективное и неэкономное расходование бюджетных средств. "Установлены факты необоснованного ограничения доступа к участию в процедурах закупок, манипулирования конкурсными документами, необъективной оценки поступивших предложений. Значительная часть таких нарушений сопряжена с коррупционными и иными правонарушениями", ‑ констатировал Александр Конюк.

К негативным факторам экономического развития региона участники совещания отнесли также просроченную дебиторскую задолженность у 563 предприятий, которая с начала года увеличилась на 19%. "Причина такого положения - желание разгрузить склады любыми способами, а в результате - утрата продукции на значительную сумму. Отгрузив товары без предоплаты, руководители предприятий фактически предоставили необоснованные привилегии своим зарубежным партнерам. Не исключено, что в будущем им придется платить из собственного кармана", - предупредил генпрокурор.

По итогам заседания приняты организационные решения, призванные устранить причины коррупции, лишить ее финансовой основы.-0-