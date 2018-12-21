Конюк о мошеннической схеме при поставках продукции в Россию: в счет возмещения поступило уже Br300 тыс.

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что по делу о поставках белорусской мясо-молочной продукции в Россию, имеющих признаки мошенничества, задержан представитель российской фирмы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пять наших предприятий попали в эту мошенническую ловушку, и мы вынуждены были задержать одного из представителей российской фирмы", - отметил Александр Конюк. "Мы будем заниматься этим вопросом, исследовать его роль в поставках", - добавил генпрокурор.

На счет белорусского предприятия в качестве возмещения на данный момент поступило уже Br300 тыс.

Ранее в Москве перед совещанием с руководителями субъектов товаропроводящей сети белорусских предприятий по вопросам сокращения просроченной дебиторской задолженности Александр Конюк отмечал, что правоохранительные органы Беларуси намерены возбудить уголовное дело по фактам поставок белорусской молочной продукции в Россию, имеющим признаки мошенничества. Генпрокурор тогда сообщил, что выявлена ситуация, когда белорусское предприятие направляло молочную продукцию в Россию в адрес мошеннической структуры.

Чуть позже уже на самом совещании Александр Конюк уточнил, что молочный завод поставил свою продукцию в Санкт-Петербург в адрес структуры, до этого признанной банкротом. По его словам, нанесенный ущерб оценивается в размере $500 тыс. Генпрокурор добавил, что на мошенническую схему с поставками этой же структуре, как выяснилось, оказались завязаны и некоторые другие белорусские мясо- и молокоперерабатывающие предприятия. Общий размер ущерба составил $1,5 млн.

В Генеральной прокуратуре Беларуси сегодня проходит заседание республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией под председательством Александра Конюка. В его работе принимают участие глава Администрации Президента Наталья Кочанова, председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик, начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси Андрей Павлюченко.

Как отметил Александр Конюк, это мероприятие не является чрезвычайным. Это плановое координационное совещание, на котором подводятся итоги за год.-0-