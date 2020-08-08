Конюк призывает белорусов проявить благоразумие и не участвовать в несанкционированных акциях

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в несанкционированных мероприятиях незаконно и влечет наступление административной и уголовно-правовой ответственности. Об этом сегодня журналистам заявил генеральный прокурор Александр Конюк, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Конюк обратился к гражданам Беларуси. "Вас призывают принять участие в так называемых мирных акциях протеста. Предупреждаю, что участие в несанкционированных мероприятиях незаконно и влечет наступление административной и уголовно-правовой ответственности", - сказал генпрокурор.
"Прошу вас проявить благоразумие. Особо обращаюсь ко всем родителям: не дайте втянуть своих детей в чужие грязные игры. Уберегите их от необдуманных действий, не позвольте стать разменной монетой", - подчеркнул Александр Конюк.-0-