Конюк возглавил наблюдательный совет "Могилевлифтмаша"

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателем наблюдательного совета ОАО "Могилевлифтмаш" избран генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, сообщили БЕЛТА в Генпрокуратуре.
"Такое решение принято во время заседания наблюдательного совета ОАО "Могилевлифтмаш". Кандидатура Александра Конюка была поддержана единогласно. На заседании также рассмотрены вопросы планирования работы наблюдательного совета на 2019 год", - рассказали в ведомстве.
В целях повышения уровня и качества корпоративного управления в хозяйственных обществах с превалирующей долей государства в уставных фондах указом Президента в органы управления этих обществ могут назначаться представители государства. Ранее генеральный прокурор был назначен представителем государства в органах управления ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения".
Во время посещения предприятия Александр Конюк ознакомился с линейкой выпускаемой продукции, технологическим процессом, условиями труда работников, побеседовал с руководством и коллективом, а также изучил производственные проблемы.
"Могилевлифтмаш" производит лифтовое оборудование. В настоящее время производственная программа предприятия насчитывает около 180 базовых моделей лифтов. Кроме того, здесь выпускаются подъемники для физически ослабленных лиц, эскалаторы, траволаторы и другая продукция. На сегодняшний день на предприятии трудятся более 6 тыс. человек.-0-
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