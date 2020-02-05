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05 февраля 2020, 07:27

Конкурс буктрейлеров презентуют на книжной выставке в Минске

Фото из архива
Фото из архива
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5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс буктрейлеров "Книга с экрана" презентуют 6 февраля на полях XXVІI Минской международной книжной выставки-ярмарки, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности ЦК БРСМ Александра Луговская.

"Это совместный творческий проект БРСМ, Министерства информации и Союза писателей Беларуси. Его цель - популяризация чтения в молодежной среде, в том числе творчества современных белорусских авторов, расширение влияние книги на юношей и девушек", - рассказала Александра Луговская.

Старт проекту был дан 27 января. Он продлится по август и пройдет в два тура. Первый посвящен 75-годовщине Великой Победы и завершится в апреле, второй - Году малой родины - пройдет с мая по август. "Лучшие работы по итогам конкурса будут переданы в фонд Национальной библиотеки Беларуси, а также размещены на официальных интернет-ресурсах союза молодежи и Министерства информации. Кроме того, их можно будет увидеть на экранах крупных магазинов "Белкниги", - отметила завотделом.

Республиканский конкурс будет презентован во время открытого диалога "Беларусь - открытая книга", главной темой которого станет обсуждение и поиск новых форм продвижения книги среди молодежи. Планируется, что вместе с активом БРСМ и молодыми белорусскими писателями участие в дискуссии примут представители Министерства информации, Союза писателей Беларуси, Национальной библиотеки Беларуси.

"К слову, в числе участников мероприятия - победитель республиканского конкурса "Студент года - 2019" Дарья Павловская. Лучшая студентка страны не только любит читать, но и пишет стихи на белорусском языке. Модераторами диалога выступят: белорусский писатель, публицист, телеведущий и сценарист, автор книги "Самый долгий день", повествующей о событиях первого дня войны, Вячеслав Бондаренко и депутат Палаты представителей Национального собрания Мария Василевич - самый молодой парламентарий", - подчеркнула Александра Луговская. -0-

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